Sant Fruitós impulsa una nova edició del cicle «Recordar per no oblidar» sobre l'Holocaust

Sant Fruitós de Bages celebrarà, per setè any consecutiu, el cicle de memòria històrica Recordar per no oblidar, dedicat als camps d'extermini nazis i a la deportació durant el nazisme, amb un programa d'activitats que s'iniciarà el 27 de gener i s'estendrà fins al mes d'abril amb actes commemoratius, exposicions i propostes literàries.
Homenatge institucional el Dia Internacional de les Víctimes de l'Holocaust
La primera activitat del cicle tindrà lloc el 27 de gener, coincidint amb el Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust, amb un acte d'homenatge als deportats als camps d'extermini nazis. L'acte se celebrarà a les 12 del migdia, a l'Espai de la Memòria de la plaça de la Vila.
L'homenatge comptarà amb la participació de l'alumnat de l'Institut Gerbert d'Aurillac i dels usuaris del Centre Ocupacional La Sagrera, en una jornada de record i reflexió col·lectiva. Durant la matinal, l'alumnat de l'institut durà a terme la pintada d'un mural commemoratiu com a gest simbòlic de memòria i compromís amb els valors democràtics.
Exposició i club de lectura al mes de març
El cicle continuarà durant el mes de març amb noves propostes culturals. El 4 de març, a les 12 del migdia, s'inaugurarà a la Biblioteca Municipal l'exposició Els camps de concentració d'Espanya: la xarxa de l'horror franquista, que es podrà visitar fins al 4 d'abril.
L'endemà, 5 de març, la Biblioteca dedicarà el Club de lectura a la novel·la Rua de captius, de Francesc Grau i Viader, una obra basada en l'experiència personal de l'autor com a deportat, que descriu amb força literària la vida als camps, la deshumanització dels presoners i la lluita per la supervivència i la dignitat.
Un projecte de memòria compartida
El cicle Sant Fruitós i els camps d'extermini nazis. Recordar per no oblidar està coorganitzat per l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, l'Amical de Mauthausen i l'Institut Gerbert d'Aurillac, amb l'objectiu de preservar la memòria històrica i transmetre-la a les noves generacions com a eina per combatre l'oblit i prevenir la repetició de l'horror.