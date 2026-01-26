Artés obre la Temporada Estable 2026 amb la comèdia musical familiar «Compte amb l'Ogre!»

La Temporada Estable 2026 d'Artés arrencarà aquest cap de setmana amb Compte amb l'Ogre!, la darrera producció de Manresa Teatre Musical, una comèdia musical familiar que es podrà veure amb doble sessió a la Sala Dos de Gener. L'espectacle, amb prop d'una quarantena d'intèrprets a l'escenari, combina humor, música i coreografies en una proposta pensada per a públic de totes les edats.
Inici de la Temporada Estable 2026
L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament d'Artés, amb la col·laboració de diverses entitats del municipi, ha programat Compte amb l'Ogre! com a primer gran esdeveniment del primer semestre de la Temporada Estable 2026. La proposta suposa el retorn de Manresa Teatre Musical a Artés, després de l'acollida d'anteriors produccions, i obre el calendari cultural de l'any amb una aposta clara pel teatre musical familiar.
L'espectacle es representarà en doble funció: dissabte 31 de gener a les 8 del vespre, amb obertura de portes a 2/4 de 8, i diumenge 1 de febrer a 2/4 de 12 del migdia, amb obertura a les 11 h.
Una història coneguda, plena d'humor i valors
Compte amb l'Ogre! explica la història d'un ogre verd i solitari que viu tranquil·lament al seu pantà fins que un grup de criatures de contes de fades envaeix el seu món. Per recuperar la calma, l'ogre accepta l'encàrrec d'emprendre una aventura per rescatar la princesa Fiona d'una torre inexpugnable.
Al llarg del viatge, però, el protagonista descobrirà molt més del que esperava: l'amistat, l'amor propi i la importància d'acceptar-se tal com és. L'obra incorpora personatges entranyables com l'ase xerraire i altres figures clàssiques dels contes populars, tot plegat amb un to humorístic i moments tendres que connecten amb infants, joves i adults.
Música, coreografies i un gran repartiment
L'espectacle destaca per la seva posada en escena, amb cançons, coreografies i un ritme àgil que manté l'atenció del públic durant tota la funció. Una quarantena d'actors i actrius pugen a l'escenari en aquesta producció, que no s'adreça exclusivament al públic infantil, sinó que està concebuda com una proposta familiar i intergeneracional.
Manresa Teatre Musical torna a demostrar la seva capacitat per oferir muntatges ambiciosos, cuidats i amb un alt nivell artístic, consolidant-se com una de les companyies de referència del teatre musical amateur del territori.
Entrades i informació pràctica
Les funcions tindran lloc a la Sala Dos de Gener d'Artés. Les entrades ja es poden adquirir amb els següents preus: 11 euros l'entrada general, 8,25 euros per a majors de 65 anys i menors de 25, i 5,50 euros per a menors de 12 anys.
La venda d'entrades es pot fer presencialment a la Biblioteca Municipal d'Artés, en horari d'obertura habitual (de 15.30 a 20 h), així com a taquilla el mateix dia de la funció. També es poden comprar telemàticament a través de l'enllaç habilitat per l'Ajuntament.
Amb Compte amb l'Ogre!, Artés dona el tret de sortida a una Temporada Estable 2026 que vol continuar oferint propostes culturals diverses i de qualitat, apropant el teatre i la música a públics de totes les edats.