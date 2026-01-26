26 de gener de 2026

El Club de Lectura de Downtown dedica la sessió de gener a «Hamnet», de Maggie O'Farrell

La trobada tindrà lloc aquest divendres al MoMa de Manresa

  • La Llibreria Downtown de MoMa acollirà el club de lectura divendres -

Publicat el 26 de gener de 2026 a les 17:55

El Club de Lectura de la Llibreria Downtown comentarà aquest mes de gener Hamnet, l'aclamada novel·la de l'escriptora britànica Maggie O'Farrell, en una sessió oberta al públic que es farà divendres 30 de gener, de 2/4 d'11 del matí na les 12 del migdia, al MoMa Espai Cultural del passatge del Ginjoler de Manresa.

L'activitat està organitzada per MoMa Espai Cultural i serà conduïda pel seu equip, en el marc del club de lectura contemporània que impulsa l'entitat. Hamnet és una obra reconeguda internacionalment que posa el focus en les figures oblidades de la història i aborda temes universals com la vida familiar, l'afecte, el dolor i la pèrdua.

La participació és gratuïta, però cal inscripció prèvia a través del web de MoMa Espai Cultural. El llibre es pot adquirir a la Llibreria Downtown, impulsora del club.

