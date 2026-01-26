Sant Joan de Vilatorrada retrà homenatge al trompetista David Solernou aquest dissabte

Sant Joan de Vilatorrada acollirà aquest dissabte un acte d'homenatge al trompetista David Solernou Bellido, mort el 24 de gener de 2022 als 30 anys. El concert, impulsat per la seva família, vol ser un espai per recordar i celebrar la seva vida i trajectòria musical, compartint música i records amb totes les persones que el van estimar.
Un concert per recordar la seva vida
L'acte d'homenatge tindrà lloc dissabte 31 de gener, a les 5 de la tarda, a la Sala Cultural Cal Gallifa de Sant Joan de Vilatorrada. La proposta es planteja com un concert commemoratiu, obert al públic, amb entrada lliure i aforament limitat, pensat com un moment de retrobament i record col·lectiu.
La família Solernou Bellido ha volgut convertir aquesta cita en una celebració de la vida del músic, marcada per la passió per la trompeta i per una trajectòria molt vinculada al món de la música popular i pedagògica del país.
Una trajectòria musical arrelada al territori
David Solernou Bellido va ser un músic molt actiu i estimat dins el panorama musical català. Formava part de la Cobla Selvatana i també estava vinculat a l'Associació Sardanista Bon Rotllo de Sant Joan de Vilatorrada. A més, va ser fundador de la Cobla Camps, mostrant el seu compromís amb la renovació i difusió del món de la cobla.
En l'àmbit formatiu, Solernou exercia com a professor de música a diverses escoles, entre elles L'Esclat de Manresa, les escoles Trémolo i Àrtic de Barcelona i l'Aula de Trompeta de Ponts, combinant la docència amb l'activitat interpretativa.
Formació i llegat
El trompetista manresà s'havia format al Conservatori Municipal de Música de Manresa i al Conservatori Superior de Música del Liceu, una base acadèmica sòlida que va marcar el seu recorregut professional. En el moment de la seva mort, residia a Sant Joan de Vilatorrada, municipi que ara li retrà homenatge.
Quatre anys després de la seva defunció, aquest concert vol posar en valor el llegat humà i musical de David Solernou Bellido, mantenint viu el record d'un músic jove que va deixar una empremta profunda tant als escenaris com a les aules.