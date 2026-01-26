26 de gener de 2026

La Biblioteca de Sant Fruitós proposa un viatge a l'antiga Roma amb una xerrada i tast de vi

"Glops d'història" combinarà divulgació històrica i experiència sensorial dins el cicle Biblioteques amb DO

Publicat el 26 de gener de 2026 a les 17:30

La Biblioteca de Sant Fruitós de Bages organitza la proposta Glops d'història - Sabors amagats del vi antic, una activitat que combinarà una xerrada divulgativa i un tast de vi a cegues per descobrir la cultura vitivinícola de l'antiga Roma. La sessió tindrà lloc el divendres 30 de gener, a les 7 del vespre, i forma part del cicle Biblioteques amb DO.

Una mirada al vi en el món romà

L'activitat permetrà endinsar-se en la importància del vi a l'antiga Roma, tant des del punt de vista social com cultural i gastronòmic. Al llarg de la xerrada, els participants coneixeran els costums, les pràctiques vitivinícoles i el paper que el vi tenia en la vida quotidiana i ritual dels romans.

La proposta posa l'accent en la relació entre història, gastronomia i patrimoni cultural, oferint una aproximació didàctica i amena a un element clau de la civilització romana.

Tast a cegues i experiència sensorial

Un dels punts forts de Glops d'història serà el tast de vi a cegues, que permetrà als assistents experimentar sabors i aromes inspirats en el vi antic sense condicionants previs. Aquesta dinàmica busca apropar el coneixement històric d'una manera lúdica i participativa, estimulant els sentits i la curiositat.

L'activitat anirà a càrrec de Kuanum, especialistes en divulgació històrica i experiències culturals, i està pensada per a un públic adult interessat en la història, el vi i la cultura.

Inscripcions obertes

La xerrada amb tast s'emmarca dins el cicle Biblioteques amb DO, que promou activitats culturals vinculades al territori i al món del vi. Per participar-hi, cal fer inscripció prèvia a la Biblioteca de Sant Fruitós de Bages, ja que les places són limitades.

