Sant Fruitós obre l'Any Pere Clapera amb una exposició sobre el Barça dels anys 50

La Biblioteca Municipal de Sant Fruitós de Bages ha inaugurat l'exposició Clapera i el FC Barcelona: esbossos dels jugadors dels anys 50, una mostra que obre oficialment l'Any Pere Clapera 2026 al municipi. L'exposició reuneix dibuixos originals del pintor i dibuixant santfruitosenc dedicats als futbolistes del primer equip masculí del FC Barcelona de la temporada 1953-1954 i es podrà visitar fins al 28 de febrer.
Una exposició per iniciar l'Any Pere Clapera
L'exposició Clapera i el FC Barcelona: esbossos dels jugadors dels anys 50 s'ha inaugurat aquest dijous a la Biblioteca Municipal de Sant Fruitós de Bages com a primer dels actes programats dins l'Any Pere Clapera 2026. Aquesta iniciativa, impulsada per l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, té com a objectiu donar a conèixer la figura i l'obra del pintor i dibuixant santfruitosenc, així com posar en valor el seu llegat artístic.
La mostra es pot visitar fins al 28 de febrer i proposa una aproximació singular a una faceta menys coneguda de l'obra de Pere Clapera i Arguelaguer, centrada en la seva relació amb el món de l'esport i, especialment, amb el Futbol Club Barcelona.
Els esbossos dels futbolistes blaugrana
L'exposició presenta una selecció d'esbossos dels jugadors del primer equip masculí del FC Barcelona de la temporada 1953-1954, realitzats per Clapera. Són dibuixos que capturen els futbolistes en moments de quotidianitat i distensió, lluny de l'escenari estrictament competitiu, i que ofereixen una mirada propera i humana als protagonistes d'aquella època.
Aquest conjunt d'obres permet apreciar el traç àgil i expressiu de l'artista, així com la seva capacitat per transmetre caràcter i personalitat amb pocs elements. La mostra posa de manifest el valor documental i artístic d'aquests esbossos, que connecten el món de l'art amb la història del futbol català.
Conferència inaugural d'Ovidi Cobacho
En el marc de la inauguració, el comissari de l'exposició i de l'Any Pere Clapera, Ovidi Cobacho, va oferir una conferència en què va explicar les diferents activitats previstes al llarg de l'any i va contextualitzar la figura i l'obra de Pere Clapera. La xerrada va servir per introduir el públic a la trajectòria de l'artista i al significat de l'Any Pere Clapera com a projecte cultural per al municipi.
Un fons artístic preservat i difós
Les peces que formen part de l'exposició provenen d'un fons adquirit en el seu moment per l'exalcalde Ignasi Sala, que posteriorment el va donar a l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. Aquesta cessió ha permès la conservació del conjunt i la seva difusió pública a través d'iniciatives com aquesta exposició.
El vincle de Clapera amb el FC Barcelona
La mostra posa especialment en relleu el vincle de Pere Clapera amb el Futbol Club Barcelona. Un dels seus dibuixos va ser escollit per il·lustrar la portada del llibre del 50è aniversari del club, publicat l'any 1949, un fet que evidencia el reconeixement i el prestigi que Clapera ja tenia com a cartellista en aquell moment.