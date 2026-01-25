Les autoescoles del Bages aproven traslladar la zona de pràctiques i exàmens a Sant Fruitós

La Federació d'Autoescoles de Barcelona (FAB) prepararà un expedient i el presentarà a la DGT per canviar l'espai per fer pràctiques i exàmens de conduir de la seva ubicació actual, al camí dels Tovots de Manresa, a un terreny que l'Ajuntament de Sant Fruitós els ha ofert de forma gratuïta en un polígon del municipi amb una concessió de 99 anys, segons ha explicat la presidenta de la Federació, Teresa Coll, a Regió7 després de l'assemblea d'autoescoles del Bages que es va celebrar divendres a la FUB2 a la que no van permetre l'accés a NacióManresa.
Segons ha explicat Coll, després de trobar-se que l'Ajuntament de Manresa els deia que, per ara, no tenia un terreny per a oferir-los, van trucar la porta de l'Ajuntament de Sant Fruitós, que s'ha obert a cedir-los un terreny de forma gratuïta amb una concessió de 99 anys per a traslladar-hi la zona de pràctiques i d'exàmens de conduir. Sobre el finançament per construir aquest nou equipament, la presidenta de la FAB ha assegurat que es farien càrrec del pagament de totes les obres, de la construcció i de l'organització de la zona, que serien sufragades per les autoescoles amb unes quotes que, afirma, no tindrien "res a veure amb el que estan pagant" actualment a la zona de pistes de Manresa.
Coll assegura que ha intentat negociar amb el propietari de la zona de pistes de Manresa Lluís Basiana que cedís el seu lloguer i la seva gestió a la FAB, sense aconseguir-ho. A banda de preus alts per l'ús de les pistes, la FAV també considera que la gestió d'un camp de foc per a pràctiques d'extinció a les mateixes instal·lacions suposen un perill per a les pràctiques de conducció.
Tot plegat arriba en un moment especialment complicat per als centres d'examinació de conduir amb l'exigència, per part de la DGT, d'adaptar les instal·lacions per fer els exàmens teòrics de forma digital. El responsable de l'actual centre d'examinació, Lluís Basiana, ha assegurat que es faria càrrec de la inversió sense traslladar-ho a les autoescoles ni a l'Ajuntament.
Tot i així, l'adequació i construcció de les noves pistes a Sant Fruitós comportarà un temps en què els centres escolars hauran de continuar depenent de les pistes de la zona de Manresa.