Tensió a les autoescoles: celebren l'assemblea del Bages amb seguretat privada

La relació entre els propietaris de les autoescoles del Bages no passen pel seu millor moment. Fins al punt que l'accés a l'assemblea de la Federació d'Autoescoles de Barcelona (FAV) a l'aula Àgora de la FUB2 de Manresa d'aquest divendres ha estat custodiada per un vigilant de seguretat privada. L'objectiu, com s'ha comprovat finalment, era impedir l'entrada del propietari de la zona de pistes, on es realitzen els exàmens de carnet de conduir, Lluís Basiana. L'empresari, però, tenia poders notarials d'una de les autoescoles que li fan costat, però malgrat la representació, la postura del vigilant ha estat educada, però ferma: "em sap greu, però vostè no pot passar". Amb ell s'hi han quedat representants de diverses autoescoles que inicialment tampoc no hi han volgut entrar en senyal d'indignació.
A l'interior de l'aula, i segons l'ordre del dia, la presidenta de la FAB, Teresa Coll, havia d'explicar el contingut de una reunió amb l'Ajuntament de Manresa del passat mes de desembre, les passes que ha fet la Federació a partir d'aquella conversa, i presentar diverses propostes de resolució. Com tampoc no han deixat entrar a la premsa, hores d'ara no han transcendit els detalls de l'assemblea ni el seu resultat.
La FAB i part de les autoescoles de la zona de Manresa busquen constituir una alternativa a l'explotació del centre examinador que és competència de l'empresa de Basiana, al camí dels Tovots. Altres aguanten al costat de l'empresari. Manresa és dels pocs municipis on la zona d'exàmens és totalment privada i aliena a les autoescoles. En les altres ciutats, i sobretot entre les que no són capitals de demarcació, el sol és municipal i l'explotació està a mans de les pròpies autoescoles. Al 1970, 32 autoescoles van construir la zona de pistes de Manresa, però al segon lustre d'aquest mil·lenni li van vendre a Basiana i a un altre soci, tot i que amb el temps el primer ha anat adquirint més part de l'empresa.
Moment complicat
La crisi arriba en un moment complicat per als centres examinadors. La DGT els ha exigit la digitalització de les aules on es fan els exàmens teòrics amb una important inversió econòmica i això ha comportat que en alguns municipis perilli la continuïtat dels centres. Aquest fet se suma a un altre problema gairebé enquistat com la falta d'examinadors que hi ha a Catalunya. En conversa amb NacióManresa, Lluís Basiana va assegurar que es faria càrrec d'aquesta inversió, que, a més, ha de ser immediata, i que ni Ajuntament ni autoescoles no haurien de pagar.
Tot i això, la FAB i algunes de les autoescoles que examinen a Manresa continuen amb la seva voluntat de constituir una nova zona de pistes per desavinences que tenen amb Lluís Basiana. Però això comportaria, en cas de voler-los acompanyar, que l'Ajuntament hauria de buscar un terreny lliure al municipi on s'hi pugui dur a terme l'activitat, i que la FAB i les autoescoles haurien de fer una important inversió per construir-hi les instal·lacions. Tot plegat seria una operació que trigaria anys a completar-se i mentrestant s'han de continuar fent exàmens de conduir.