Manresa blinda el centre d'exàmens de conduir mentre que a Catalunya perillen les seus que no són capital

La implantació obligatòria dels exàmens teòrics de conduir en format digital a partir del gener ha obert un conflicte arreu de Catalunya que amenaça la continuïtat dels centres desplaçats d'examen, sovint sostinguts pels ajuntaments o les pròpies autoescoles, o sigui, tots excepte els de les capitals de demarcació. En aquest context d'incertesa, Manresa emergeix com una excepció: la seva zona d'exàmens, al camí dels Tovots, és privada, té la inversió garantida i no corre cap risc de tancament.
Malgrat això, algunes autoescoles voldrien aprofitar aquests canvis per començar de nou amb un model de pistes similar a la d'altres poblacions, però requeririen la cessió d'uns terrenys per part de l'Ajuntament i fer una alta inversió per asfaltar-los i adequar-los. En cap cas aquesta demanda no pot solucionar-se a curt termini.
Un problema estructural arreu de Catalunya
El sistema d'exàmens teòrics de conduir viu un moment crític a Catalunya. A les llargues llistes d'espera provocades per la manca d'examinadors, s'hi ha afegit un nou factor de tensió: la possible desaparició dels centres desplaçats d'examen teòric. Aquests centres, repartits pel territori i gestionats habitualment pels ajuntaments, permeten que els aspirants al carnet no s'hagin de desplaçar fins a les capitals de demarcació per fer la prova.
Actualment, n'hi ha cinc a la demarcació de Barcelona, dos a Girona, dos a Tarragona i dos a Lleida. El problema ha esclatat arran de l'obligació de digitalitzar els exàmens teòrics, que fins ara es feien en paper a gairebé tots aquests centres. La nova modalitat incorpora vídeos de percepció de risc, sistemes d'àudio, llenguatge de signes i l'opció de fer l'examen en català, però no va acompanyada de finançament ni de recursos materials per als centres desplaçats.
Digitalització sense recursos
La digitalització implica adaptar aules, adquirir tauletes, programari específic i fer modificacions tècniques als espais. Aquesta despesa recau, en la majoria de casos, sobre els ajuntaments o les associacions d'autoescoles. Si un municipi no pot assumir el cost, el centre queda abocat al tancament i els alumnes han de desplaçar-se a altres ciutats.
Aquesta situació ha generat crítiques per part de representants polítics i del sector, que denuncien una visió allunyada de la realitat territorial, especialment en zones de muntanya o amb llargues distàncies fins als centres oficials. Tot i això, la Federació d'Autoescoles ha manifestat que està fent tots els esforços possibles perquè no desaparegui cap centre municipal.
Realitats diverses segons el territori
El mapa català mostra situacions molt diferents. A Girona, per exemple, Olot i Ripoll ja tenen els centres informatitzats. En el cas de Ripoll, la digitalització es va fer després de la pandèmia gràcies a un acord entre diverses institucions. A Tarragona, la situació és més delicada: els dos centres desplaçats, a Tarragona ciutat i a Tortosa, han d'afrontar la digitalització amb recursos aportats per l'Associació d'Autoescoles per evitar que els alumnes hagin de desplaçar-se.
A Vic, que dona servei a tota la comarca d'Osona, l'Ajuntament i l'Associació d'Autoescoles han acordat compartir el cost de la digitalització. A més, està previst que pròximament se signi un conveni amb la Direcció General de Trànsit per implantar una aula plenament informatitzada per als exàmens teòrics.
Manresa, una excepció al sistema
Enmig d'aquest escenari complex, Manresa presenta una situació singular. A diferència de la majoria de zones d'examen de Catalunya, l'empresa Pistes Zona Manresa gestiona una instal·lació privada. Això fa que la inversió necessària per adaptar-se al nou sistema digital no recaigui ni sobre l'Ajuntament ni sobre les autoescoles del territori.
La zona d'exàmens de Manresa ja disposa d'una aula àmplia per fer els exàmens teòrics. Les actuacions necessàries es limiten a adaptar la instal·lació elèctrica, renovar el mobiliari i incorporar les tauletes i el programari exigits per la DGT. El fundador de l'empresa, Lluís Basiana, ha explicat a NacióManresa que la inversió prevista se situa entre els 250.000 i els 300.000 euros i que ja està contemplada dins el projecte de l'empresa.
Conveni en marxa i garanties de continuïtat
Segons Basiana, en els pròxims dies està previst tancar la signatura d'un nou conveni amb l'Ajuntament de Manresa, a través de l'entitat sense ànim de lucre AFES Vial. Posteriorment, el consistori haurà de validar l'actuació amb la Direcció General de Trànsit. Tot plegat garanteix que Manresa continuarà sent centre d'examinació del carnet de conduir sense interrupcions.
Basiana ha reconegut que els canvis han generat certa tensió entre algunes autoescoles, però ho atribueix al fet que no disposen de tota la informació. Per aclarir dubtes, aquest divendres la Federació d'Autoescoles de Barcelona (FAB) celebrarà una assemblea a Manresa, on ell mateix té previst ser-hi present per explicar el que calgui a les autoescoles locals. La FAB sembla fer costat a les autoescoles que aposten per unes instal·lacions noves i per això es va reunir amb l'Ajuntament el passat mes de desembre. El contingut d'aquesta reunió no ha transcendit fins ara i es farà públic en la propera assemblea.
Una inversió assumida íntegrament pel centre
Un dels punts clau és que Pistes Zona Manresa assumirà tot el cost de la inversió. Segons ha assegurat Basiana, ni l'Ajuntament ni les autoescoles hauran de fer cap aportació econòmica per adaptar-se a la digitalització dels exàmens teòrics. Aquesta circumstància diferencia clarament Manresa de la majoria de centres desplaçats del país.
Un origen històric singular
La singularitat de Manresa té arrels històriques. L'any 1970, un grup de 32 autoescoles de la comarca va adquirir uns terrenys al camí dels Tovots i hi va construir les pistes per dur a terme els exàmens de conduir. El 2005, les autoescoles van decidir vendre la instal·lació, que va ser adquirida per Lluís Basiana i altres socis. Amb el pas dels anys, Basiana ha anat incrementant la seva participació fins a esdevenir el propietari majoritari de l'empresa, que funciona mitjançant contractes amb les autoescoles del territori.