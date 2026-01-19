Vint-i-cinc establiments de Manresa obtenen el Segell QS de seguretat alimentària

Un total de 25 negocis de restauració i pastisseria lluiran durant tot l'any 2026 el distintiu municipal que certifica l'excel·lència en higiene i manipulació d'aliments. El reconeixement, impulsat per l'Ajuntament de Manresa, s'ha concedit enguany a 19 restaurants -tres més que l'any passat- i, per primera vegada, a sis pastisseries amb obrador propi. El procés d'avaluació és voluntari i gratuït, va més enllà del control oficial i inclou assessorament i formació als equips professionals, amb l'objectiu de reforçar la confiança dels consumidors i consolidar una cultura de prevenció en l'àmbit alimentari.
Acte de lliurament al Casino
El lliurament de les insígnies s'ha fet aquest dilluns al matí a la sala d'actes del Casino. A l'acte hi han participat el regidor d'Esports i Salut de l'Ajuntament de Manresa, Anjo Valentí, i el diputat adjunt de l'Àrea de Comerç, Consum i Salut Pública de la Diputació de Barcelona, Samuel Núñez.
La jornada ha inclòs una ponència del doctor Rafel Pérez Vidal, especialista en Medicina Interna i expert en malalties infeccioses, i ha conclòs amb un espectacle artístic de dibuix amb sorra a càrrec de Toni Ortiz.
Sis pastisseries reconegudes per primer cop
En l'àmbit de la pastisseria, reben el distintiu vàlid per a tot el 2026 el Forn Tito, Llengua de Gat, Pastisseria el Cigne, Pastisseria la Llaminadura, Pastisseria Perarnau i KKO Pastissers. És la primera vegada que aquest tipus d'establiments amb obrador propi s'incorporen al reconeixement.
Restaurants que revaliden i noves incorporacions
Pel que fa als restaurants, han revalidat el reconeixement L'Aida Restaurant, Porta Ferro, Crêperie Bretonne, Gustatio, Gretta Gogó, El Canonge, El Traster, l'Escola d'Hoteleria Joviat, La Pineda, Las Vegas, La Taverna d'en Mallol, Ramen House, Restaurant Miami, Circus i Sakura.
Per primera vegada, l'han aconseguit el restaurant Aligué, Can Dani i Bages 964. També ha estat reconegut el Raviolo, que ja havia participat en la primera edició del distintiu.
Un control exhaustiu i voluntari
Poden optar a aquesta distinció tots els restaurants de la ciutat que ofereixen àpats per consumir al mateix local, així com les pastisseries que disposen d'obrador propi. Per obtenir-la, els establiments se sotmeten a una revisió exhaustiva de les instal·lacions i dels procediments de treball, amb un nivell d'exigència superior al del control oficial.
Entre els aspectes que es valoren hi ha la neteja general, les temperatures de conservació, la preparació i descongelació dels aliments, la desinfecció de vegetals, els sistemes d'autocontrol i els coneixements del personal. Tot el procés és gratuït i inclou assessorament i formació per corregir possibles deficiències detectades.
Garantia per als consumidors
L'obtenció d'aquest reconeixement és garantia del manteniment de condicions higiènico-sanitàries adequades i contribueix a instaurar una cultura de seguretat alimentària dins els equips de treball. Aquesta pràctica es tradueix directament en una major seguretat i confiança per a les persones consumidores, alhora que reforça la qualitat del servei ofert durant tot l'any de vigència del distintiu.