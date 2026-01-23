Precedent pioner a Manresa en transformar un bloc ocupat en habitatge cooperatiu

El projecte Cal Bloke ha culminat la transformació d'un bloc d'habitatges ocupat del barri del Vic-Remei de Manresa en una cooperativa d'habitatge en cessió d'ús, posant fi a anys d'amenaça de desnonaments i conflicte amb un fons voltor. El cas esdevé un precedent rellevant a Catalunya i exemplifica el potencial de l'aliança entre el moviment pel dret a l'habitatge i el cooperativisme per garantir estabilitat residencial i desmercantilitzar l'habitatge. Els promotors i veïns encara no han fet pública la localització exacta de l'immoble.
D'un bloc ocupat a un projecte col·lectiu estable
Cal Bloke és una comunitat de veïnes que viu des de l'any 2015 en un edifici de set habitatges al barri del Vic-Remei de Manresa. Durant una dècada, l'immoble ha estat un espai de resistència veïnal i d'organització comunitària, estretament vinculat als moviments populars de la ciutat i, especialment, a la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme del Bages (PAHC).
El bloc va esdevenir un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge en un context marcat per l'especulació immobiliària i l'expulsió de veïnes del mercat residencial. Amb el pas dels anys, totes les famílies que hi vivien van acabar immerses en processos de desnonament, amb una expulsió imminent promoguda pel fons voltor propietari de l'edifici.
El conflicte amb el fons voltor i l'amenaça de desnonament
La propietat de l'immoble estava en mans de Promontoria Coliseum, un fons d'inversió especialitzat en l'adquisició d'actius immobiliaris amb l'objectiu de maximitzar-ne el rendiment econòmic. La situació de vulnerabilitat del veïnat i la pressió judicial van situar Cal Bloke en un escenari límit, amb la pèrdua de l'habitatge com una amenaça real i constant.
Davant d'aquesta realitat, la comunitat va optar per explorar vies alternatives que permetessin aturar els desnonaments i garantir un projecte de vida digne a llarg termini. Aquesta recerca va obrir la porta a un procés de cooperativització inèdit fins aleshores en un bloc en lluita.
La cooperativització com a eina contra l'especulació
Amb l'acompanyament tècnic de La Dinamo i Llar Jove, el veïnat va impulsar un procés de transformació cap a una cooperativa d'habitatge en cessió d'ús. Aquest camí ha culminat amb la compra col·lectiva de l'edifici a mitjans del passat mes de desembre, gràcies al mecanisme de tanteig i retracte i amb finançament de l'Institut Català de Finances (ICF).
Els habitatges han estat qualificats com a habitatge de protecció oficial (HPO), i la cooperativa mantindrà la propietat de l'edifici durant un període de 75 anys. Un cop transcorregut aquest termini, l'immoble revertirà a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, garantint així el seu caràcter social a llarg termini.
Un precedent amb impacte a escala de país
La transformació de Cal Bloke estableix un precedent de gran rellevància, ja que podria ser el primer procés de cooperativització d'un bloc en lluita a la història recent de Catalunya. L'experiència demostra que és possible recuperar habitatge privat del mercat especulatiu mitjançant la propietat col·lectiva i el model de cessió d'ús, oferint una alternativa real a l'expulsió residencial.
El projecte posa en relleu el potencial de la col·laboració entre el moviment pel dret a l'habitatge i el sector de l'habitatge cooperatiu per generar horitzons d'estabilitat, arrelament comunitari i desmercantilització per a col·lectius amenaçats per l'especulació immobiliària.
Un espai d'acollida i de construcció comunitària
Al llarg dels seus deu anys de trajectòria, Cal Bloke ha estat un espai d'acollida per a persones expulsades del mercat immobiliari i ha funcionat com un laboratori de pràctiques comunitàries i de suport mutu. La cooperativització no només ha permès garantir la continuïtat del projecte, sinó també reforçar el seu caràcter col·lectiu i transformador.
Presentació pública del projecte a Manresa
La trajectòria i el procés de cooperativització de Cal Bloke es donaran a conèixer públicament aquest dissabte 24 de gener, a 2/4 de 7 de la tarda, en un acte de presentació que tindrà lloc a la sala d'actes de la Biblioteca del Casino de Manresa. L'acte servirà per explicar en detall el recorregut del projecte i obrir un debat sobre el paper de l'habitatge cooperatiu com a resposta a la crisi residencial.