La PAHC Bages alerta d'un gir judicial més dur en els desnonaments de famílies vulnerables

La PAHC Bages ha denunciat davant dels jutjats de Manresa un canvi de model en la gestió judicial dels desnonaments que, segons assegura, incrementa la pressió sobre les famílies vulnerables en un context d'emergència habitacional. La plataforma alerta d'actuacions més agressives, menys capacitat de mediació i una aplicació arbitrària dels criteris de vulnerabilitat, i exigeix respostes clares al poder judicial.
Denúncia davant dels jutjats de Manresa
La Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC) Bages s'ha concentrat davant dels jutjats de Manresa per fer visible el que considera un enduriment de l'actuació de les comitives judicials i dels dispositius policials en els desnonaments de famílies vulnerables. Segons el col·lectiu, aquest canvi de criteri dificulta qualsevol marge de negociació i accelera els processos d'expulsió dels habitatges.
L'Eulàlia Castelló, membre de la PAHC, ha explicat que "es tracta d'una actuació més agressiva contra les famílies que només busca expulsar-les de casa seva el més ràpid possible". Ha afegit que, fins fa poc, quan el propietari era un gran tenidor, es podia negociar un ajornament del desnonament per guanyar temps i buscar una solució, mentre que ara "no ens donen ni un mes de marge".
Inseguretat jurídica i moratòria
Durant la roda de premsa, la PAHC ha reclamat "respostes clares" als jutges i ha denunciat una situació d'inseguretat jurídica, amb procediments i criteris que consideren arbitraris. En aquest sentit, exigeixen que es compleixi la moratòria antidesnonaments prorrogada per a aquest 2026 i alerten que cada vegada menys famílies són reconegudes com a vulnerables i acceptades a la mesa d'habitatge d'emergència.
La plataforma considera que aquesta dinàmica deixa les famílies en una situació de desemparament creixent enmig de la crisi d'habitatge que viu la ciutat.
L'impacte en infants i joves
La denúncia ha comptat també amb el suport del col·lectiu Docents per l'Habitatge, que ha qüestionat aquest nou model judicial. Segons han exposat Pablo Ruiz, la suposada eficiència dels nous jutjats beneficia els grans propietaris però genera situacions "totalment inacceptables" per a joves i infants.
Docents per l'Habitatge ha advertit que cada vegada detecten més infants en risc de desnonament o vivint en albergs a Manresa, una realitat que, asseguren, dificulta greument un entorn adequat per a la seva educació i desenvolupament.
Exemples recents i emergència habitacional
La PAHC ha posat sobre la taula casos recents per exemplificar la situació: la setmana passada es va executar el desnonament d'una família amb tres infants i només es va ajornar tres setmanes el desnonament del Bloc 8 de la PAHC, un dels edificis alliberats pel col·lectiu.
Amb aquestes dades, la plataforma declara l'emergència habitacional a Manresa i assenyala que l'any passat més de vint famílies van ser desnonades a la ciutat, mentre que aquest any són moltes més les que es troben en risc de quedar-se al carrer.