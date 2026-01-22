Obertes les inscripcions per al concurs de la Festa de l'Arròs de Sant Fruitós

Aquest divendres 23 de gener a les 10 del matí, s'obrirà el període d'inscripcions per a participar en el concurs d'arrossos de la Festa de l'Arròs 2026 de Sant Fruitós de Bages. El termini per inscriure's està obert fins el dimecres 4 de febrer i s'ha de fer en línia.\r\n\r\nEn aquesta edició es mantenen les 25 places disponibles per a grups d'un màxim de 20 persones. Les persones que ho desitgin també poden participar en la festa cuinant l'arròs fora de concurs en una àrea a l'entorn de Can Figueras. Per reservar la plaça també cal inscriure's al mateix enllaç seleccionant l'opció fora de concurs.\r\n\r\nLa Festa de l'Arròs 2026 se celebrarà el diumenge 15 de febrer. Les bases es poden consultar a l'enllaç de l'Ajuntament.\r\n