Anna Maria Riera i Erola Jons donen el tret de sortida a la Festa Major d'Hivern de Sant Fruitós

El Nexe - Espai de Cultura s'ha quedat petit aquest dissabte durant el pregó institucional que ha inaugurat la Festa Major d'Hivern de Sant Fruitós de Bages. L'acte ha tingut com a protagonistes Anna Maria Riera Fontcuberta i Erola Jons, que han compartit vivències personals i emocionals lligades a la música, la família i el municipi, en un inici de festa marcat per l'emoció i la complicitat intergeneracional.
Un inici de Festa Major amb gran resposta de públic
La Festa Major d'Hivern de Sant Fruitós de Bages ha arrencat oficialment aquest dissabte amb un pregó que ha omplert de gom a gom el Nexe - Espai de Cultura. L'alta assistència ha evidenciat l'interès i l'expectació que havia generat un acte que, enguany, ha volgut posar en valor la cultura, la música i el sentiment de pertinença al municipi a través de dues pregoneres amb trajectòries i mirades diferents, però profundament connectades.
L'acte institucional ha servit per donar el tret de sortida a uns dies de celebració que formen part del calendari festiu del municipi i que combinen tradició, activitats culturals i propostes pensades per a tots els públics.
Anna Maria Riera, una vida explicada a través de la música
La primera intervenció ha anat a càrrec d'Anna Maria Riera Fontcuberta, que ha ofert un pregó de caràcter íntim i personal, centrat en la seva trajectòria vital i professional sempre lligada a la música. Riera ha fet un recorregut pels moments clau de la seva vida, des del primer piano que va marcar els seus inicis fins a l'etapa actual com a directora de la Coral.
Al llarg del seu parlament, la pregonera ha recordat les persones que l'han acompanyada en aquest camí, tant en l'àmbit professional com personal, i ha volgut retre homenatge a totes aquelles figures que han estat determinants en la seva formació i creixement. Amb un to emotiu, ha destacat que la seva vida no s'entén sense la música, però tampoc sense el suport constant de la seva família, a qui ha dedicat paraules d'agraïment.
El seu pregó ha estat rebut amb calidesa pel públic, que ha seguit amb atenció un relat que ha connectat experiències personals amb la vida cultural del municipi.
Erola Jons i el retorn constant a Sant Fruitós
La segona veu del pregó ha estat la d'Erola Jons, que ha aportat una mirada més jove però igualment arrelada al poble. La cantant i influenciadora ha descrit Sant Fruitós de Bages com un refugi personal, un espai al qual sempre torna per recuperar la tranquil·litat i l'equilibri.
Jons ha explicat que els darrers dos anys la seva vida ha fet un gir important, amb canvis intensos tant a nivell personal com professional, i ha remarcat que el municipi continua sent un punt de retorn imprescindible. El seu discurs ha combinat el seu característic to humorístic amb moments de gran emotivitat, especialment quan ha recordat la seva família i els avis, que regentaven la botiga de cortines del poble, així com la figura del seu pare.
Aquest equilibri entre proximitat, humor i emoció ha connectat amb el públic, que ha reconegut en el seu relat experiències compartides i sentiments comuns.
Un lligam simbòlic entre dues generacions
Un dels moments més significatius del pregó ha estat quan Erola Jons ha posat en relleu el vincle especial que l'uneix amb Anna Maria Riera. Jons ha recordat Riera com a directora de la Coral en l'etapa en què ella mateixa cantava Caramelles de petita, un record que simbolitza la continuïtat i la transmissió cultural entre generacions.
Aquest lligam ha esdevingut un dels fils conductors de l'acte, reforçant la idea de comunitat i de cultura compartida que defineix la Festa Major d'Hivern. La presència de dues pregoneres amb trajectòries diferents però connectades per la música i el poble ha donat al pregó un caràcter especial i representatiu del teixit social i cultural de Sant Fruitós de Bages.
La Festa Major ja és al carrer
Amb aquest pregó, Sant Fruitós de Bages ha iniciat oficialment la seva Festa Major d'Hivern, que durant els pròxims dies oferirà un programa d'activitats variat i pensat per a tota la ciutadania. L'acte inaugural ha deixat clara la importància de la música, la memòria i els vincles personals com a elements centrals de la celebració, i ha marcat un inici de festa carregat d'emoció i identitat local.