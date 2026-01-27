Sant Fruitós de Bages obre la temporada de la Copa Catalana Internacional de BTT

Sant Fruitós de Bages serà aquest dissabte, 31 de gener, l'escenari de la primera prova de la Copa Catalana Internacional BTT Biking Point, una competició de referència que arrenca la temporada amb una cursa de categoria UCI C3, puntuable per al rànquing mundial, i que reunirà alguns dels principals noms del Cross Country Olympic, així com proves populars i curses de ciclisme base.
Sant Fruitós, punt de partida de la Copa Catalana Internacional
Per segon any consecutiu, Sant Fruitós de Bages obrirà el calendari de la Copa Catalana Internacional BTT Biking Point, donant el tret de sortida a una de les competicions més rellevants del calendari estatal i internacional. La cursa compta amb la distinció UCI C3, atorgada per la Unió Ciclista Internacional, fet que permet als corredors sumar punts per al rànquing mundial.
La prova servirà també com a primer gran test de la temporada després del període de pretemporada, en un moment clau per mesurar l'estat de forma dels equips i ciclistes.
Un circuit exigent en plena natura
La competició es disputarà en un circuit de 5,2 quilòmetres i 56 metres de desnivell positiu, un traçat boscós, tècnic i exigent que convertirà el municipi en l'epicentre del Cross Country Olympic (XCO), la modalitat olímpica del ciclisme de muntanya.
El recorregut posarà a prova tant la resistència física com l'habilitat tècnica dels participants, en un entorn natural que ja s'ha consolidat com a escenari idoni per a proves d'alt nivell.
Favorits destacats en categoria masculina i femenina
En categoria masculina, el gran favorit és el corredor andorrà Roger Turné, que malgrat la seva joventut acumula una sòlida trajectòria en competicions d'alt nivell. Turné ha estat un dels representants nacionals sub23 en el darrer Campionat del Món d'XCO.
En l'apartat femení, sobresurt la presència de Núria Bosch, actual subcampiona d'Espanya d'XCO, corredora de l'equip Massi i una de les ciclistes catalanes amb més projecció internacional.
El gravel popular i el ciclisme base, també protagonistes
Paral·lelament a la competició oficial, la jornada inclourà la Gravel Ride Tour, una sortida popular no competitiva oberta a tots els nivells. Aquesta pedalada permetrà descobrir l'entorn natural de Sant Fruitós de Bages en un format lliure, on cada participant podrà marcar el seu propi ritme.
Les inscripcions per a la Gravel Ride Tour continuen obertes fins aquest dimecres a través del web oficial.
A més, la cita esportiva també acollirà la primera Super Cup Youth de la temporada, amb les curses destinades als ciclistes més joves, que compartiran part del circuit i convertiran el ciclisme base en un altre dels grans atractius de la jornada.