La Ignasiana supera els 300 ciclistes inscrits amb un 80% de participants de fora de Manresa

La Ignasiana, la prova ciclista que recorre les últimes quatre etapes del Camí Ignasià, arriba aquest dissabte 20 de setembre a la seva cinquena edició amb un èxit rotund: les 301 places previstes estan exhaurides i gairebé un 80% dels inscrits provenen de fora de Manresa. La ruta autoguiada amb GPS en modalitats BTT, ebike i gravel uneix Verdú i Manresa, travessant l'Urgell, la Segarra, l'Anoia i el Bages, i aposta per un format més amable i menys competitiu, destacant el patrimoni, el paisatge i la gastronomia dels territoris.
Creixement notable i més bicicletes elèctriques
Enguany, la participació ha crescut un 43% respecte a l'edició anterior, que va comptar amb 210 ciclistes. El 20,26% dels participants són de Manresa, mentre que el 20,93% provenen d'altres municipis del Bages i la resta, d'arreu de Catalunya i fins i tot d'indrets com el País Valencià o Cantàbria. Destaca el fort increment de bicicletes elèctriques, que ja representen el 33% del total, un augment del 23% respecte a l'any passat, gràcies a la incorporació d'un nou punt de recàrrega.
Recorreguts adaptats i promoció turística
L'organització ha fet petites modificacions als recorreguts, que caldrà descarregar als dispositius GPS, i ha consolidat les dues modalitats: la curta, d'Igualada a Manresa (46 km i 700 m de desnivell), i la llarga, de Verdú a Manresa, amb dues opcions (110 km i 2.100 m de desnivell amb trams de corriols fàcils, o 106 km i 1.995 m només per pista). L'esdeveniment busca no només la pràctica esportiva, sinó també impulsar el Camí Ignasià i la ciutat de Manresa com a final d'aquesta ruta, una de les línies clau de Manresa Turisme.
Sortides i arribada al claustre del Museu de Manresa
La modalitat llarga sortirà dissabte a les 8 del matí de Verdú amb 135 ciclistes, mentre que 165 prendran la sortida des d'Igualada a les 10. Les arribades s'aniran produint fins aproximadament les 6 de la tarda al Claustre del Museu de Manresa, on els participants rebran l'avituallament final i la samarreta de finisher en un indret emblemàtic: l'antic Col·legi de Sant Ignasi, punt final del Camí Ignasià.
Organització i suports
La Ignasiana està organitzada per l'Ajuntament de Manresa i la Fundació Turisme i Fires de Manresa, amb la col·laboració dels ajuntaments de Verdú, Cervera, Montmaneu, Igualada, el Bruc i Sant Salvador de Guardiola. L'esdeveniment compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, Oller del Mas, Assegurances Pujol, E-Lowing i Sarauto Peugeot-Jeep. Després de cinc edicions, la prova es consolida com una cita de referència dins el calendari ciclista de la Catalunya Central.