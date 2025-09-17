El CN Manresa debuta al Campionat de Catalunya amb un partit de màxima exigència

Aquest dissabte, les piscines Manel Estiarte i Duocastella de Manresa viuran un duel de gran atractiu amb motiu dels quarts de final del Campionat de Catalunya de waterpolo. A partir de les 12 del migdia, el CN Manresa, recent ascendit a la Segona Divisió estatal masculina, s'enfrontarà al CN Sant Feliu, un dels conjunts històrics i habitual candidat a l'ascens a Divisió d'Honor.
El partit forma part de la competició catalana reservada als equips del país que militen en categories estatals, excepte els de Divisió d'Honor. A més del Sant Feliu i del Manresa, també participen en aquest campionat el CN Premià, CN Molins de Rei, CN Poble Nou, CN Montjuïc, UE Horta i CN Granollers, tots ells equips amb experiència i potencial.
Per als manresans, el duel d'aquest cap de setmana és un excel·lent test abans de l'inici de la lliga estatal, previst per al pròxim 12 d'octubre. El primer compromís a Segona Divisió serà a la piscina del Real Canoe NC, on els del Bages debutaran davant el filial madrileny.
L'enfrontament contra el Sant Feliu posarà a prova l'equip després del seu ascens i permetrà mesurar el nivell competitiu davant un rival de primer ordre. L'ambient a les piscines manresanes es preveu vibrant, amb l'afició local donant suport als seus jugadors en aquest nou repte.