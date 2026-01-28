Cineclub Manresa projectarà «Estrany riu» amb col·loqui amb el director i l'actor protagonista

Cineclub Manresa ha programat per aquest diumenge 1 de febrer una projecció especial d'Estrany riu, un dels films més nominats als pròxims Premis Gaudí. La sessió, que tindrà lloc a l'Espai Plana de l'Om, comptarà amb la presència del director Jaume Claret Muxart i de l'actor protagonista Jan Monter Palau, que participaran en un col·loqui amb el públic.
Una sessió especial abans dels Premis Gaudí
La projecció d'Estrany riu tindrà lloc a 2/4 de 7 de la tarda, exactament una setmana abans del lliurament dels Premis Gaudí, on la pel·lícula parteix com una de les més destacades. Després del visionat, el públic podrà participar en un col·loqui amb el director del film, Jaume Claret Muxart, i amb l'actor protagonista, Jan Monter Palau. La conversa serà conduïda pel crític de cinema Jordi Bordas.
Un debut reconegut internacionalment
Estrany riu és el primer llargmetratge del barceloní Jaume Claret, que es va estrenar al prestigiós Festival de Venècia. El film també marca el debut cinematogràfic de Jan Monter, actor de Castellbell i el Vilar format a l'Aula d'Arts Escèniques del Kursaal. Tant Claret com Monter estan nominats als premis Goya i als Gaudí en les categories de direcció novell i actor revelació, respectivament.
Múltiples nominacions als Gaudí
A més dels reconeixements individuals, Estrany riu opta als Premis Gaudí a millor pel·lícula i suma nominacions en categories com actriu secundària, per Nausicaa Bonnín; interpretació revelació, per Bernat Solé; així com fotografia, direcció de producció i música original, consolidant-se com una de les produccions catalanes més rellevants de l'any.
Un relat íntim de descoberta i canvi
La pel·lícula segueix la història del Dídac, un noi de setze anys interpretat per Jan Monter, que viatja amb bicicleta pel Danubi amb la seva família. Durant el trajecte, una trobada inesperada amb un noi misteriós que apareix entre les aigües del riu transforma el viatge i obre un procés de descoberta personal que també sacseja la relació amb la seva família.