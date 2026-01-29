La rateta Martina omplirà la Plana de l'Om amb un espectacle familiar de titelles

L'Espai de la Plana de l'Om acollirà aquest dissabte 31 de gener, a 2/4 de 6 de la tarda, l'espectacle familiar La rateta Martina i el ratolí Serafí, de la Cia. Deliri. La funció, amb les entrades exhaurides des de fa dies, s'emmarca dins la programació d'Imagina't i està adreçada a infants a partir de 3 anys.
Una adaptació tendra d'un conte clàssic
La rateta Martina i el ratolí Serafí és una adaptació del popular conte La Rateta, versionat a partir del relat que apareix a l'escaleta de Vivim del cuentu. L'espectacle explica la història de la Martina, que es troba un dineret i es pregunta en què se'l podria gastar, mentre diversos pretendents intenten conquistar-la.
Al llarg de la narració, la rateta haurà de descobrir si entre tots els candidats hi ha algú amb qui realment tingui alguna cosa en comú, en una proposta que posa en valor l'afinitat, el respecte i l'elecció personal a través de l'humor i la sensibilitat.
Titelles i interpretació per al públic familiar
L'espectacle està interpretat per Gerard Garcès i Lindes Farré, que donen vida als personatges amb una combinació de titelles, narració i interpretació directa. La posada en escena està pensada per connectar amb el públic més petit, amb un ritme àgil i un llenguatge entenedor que convida a seguir la història amb atenció i complicitat.
La proposta, recomanada a partir de 3 anys, s'ha consolidat com una de les cites destacades de la programació familiar d'aquest hivern, com demostra l'exhauriment anticipat de les entrades.
La programació d'Imagina't continua al febrer
El cicle Imagina't continuarà el proper 14 de febrer amb l'espectacle Sòmion, la ciutat dels oficis impossibles, de la Cia. El que ma queda teatre. La funció tindrà lloc al Teatre Conservatori i oferirà una nova proposta escènica adreçada al públic familiar, mantenint l'aposta per espectacles de qualitat pensats per gaudir en família.