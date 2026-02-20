20 de febrer de 2026

Societat

Entitats del Xup es mobilitzen per evitar el desnonament d'una família del barri

L'Associació de Veïns i l'AFA de l'escola Muntanya del Drac criden a concentrar-se el 24 de febrer per aturar l'expulsió

  • Veïns i comunitat educativa, en suport a la família afectada -

Publicat el 20 de febrer de 2026 a les 08:00

Diverses entitats del barri del Xup, a Manresa, s'han mobilitzat per intentar aturar el desnonament d'una família previst per al dimarts 24 de febrer al matí. L'Associació de Veïns del Xup i l'Associació de Familiars d'Alumnes (AFA) de l'escola Muntanya del Drac s'han sumat a la crida impulsada per Docents per l'Habitatge.

Crida a la concentració

Segons han fet públic a través de les xarxes socials, el desnonament afecta la Mariama, el Bubakar i les seves dues filles, una de les quals és alumna de l'escola del barri. Les entitats convoquen una concentració el mateix dimarts 24 de febrer a les 8 del matí al Grup Xup 21 amb l'objectiu d'"aturar el desnonament".

Amb el lema Sense casa, no hi ha educació, els convocants volen visibilitzar l'impacte que la pèrdua de l'habitatge pot tenir en el desenvolupament i l'estabilitat dels infants.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situació de vulnerabilitat

Segons expliquen les entitats implicades, la família es troba en una situació de vulnerabilitat. El pare està immers en un tractament amb cures pal·liatives, fet que els ha impedit mantenir ingressos estables. Aquesta circumstància hauria agreujat la precarietat econòmica del nucli familiar.

L'Associació de Veïns del Xup i l'AFA de l'escola Muntanya del Drac destaquen la importància de la resposta comunitària davant situacions com aquesta i reclamen solucions que garanteixin el dret a l'habitatge i la continuïtat educativa de les menors.

