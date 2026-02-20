Ruixats amb pintura groga els Serveis Territorials d'Educació de la Catalunya Central

Els Serveis Territorials d'Educació de la Catalunya Central han aparegut aquest divendres al matí ruixats amb pintura groga en una acció de protesta contra la proposta presentada pel Govern de la Generalitat i el Departament d'Educació en el marc de les negociacions amb els sindicats del sector.
Acció de protesta en un context de tensió
L'actuació s'emmarca en un clima de creixent malestar entre treballadors de l'educació i membres de la comunitat educativa. Segons han manifestat fonts vinculades a la mobilització, l'oferta del Departament es considera insuficient i allunyada de les reivindicacions que el sector defensa des de fa mesos.
Les mateixes fonts asseguren que l'objectiu de l'acció és visualitzar el desacord existent i advertir que el conflicte podria intensificar-se si no es produeix un canvi substancial en la proposta actual. En aquest sentit, apunten que el col·lectiu està disposat a incrementar la pressió i "desbordar els carrers" en les properes setmanes.
Noves jornades de vaga al març
En el calendari de mobilitzacions, la setmana del 16 de març hi ha previstes noves jornades de vaga. A la Catalunya Central, el dia central de protesta serà el 18 de març, en coordinació amb els Serveis Territorials de Lleida i de Pirineus.
Les organitzacions convocants reiteren la seva exigència d'una proposta que respongui a les necessitats reals del sistema educatiu i no descarten noves accions si el Govern manté l'actual posicionament en la negociació.