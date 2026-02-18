Es reprenen les obres del tercer carril a la C-55 entre Sant Vicenç i Castellgalí

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha reprès les obres de construcció d'un tercer carril a la C-55 entre Sant Vicenç de Castellet i Castellgalí. El projecte ha incorporat millores per a disminuir l'afectació al riu Llobregat. Els treballs, que compten amb una inversió de 2,5 milions d'euros, permetran millorar la fluïdesa del trànsit en aquest punt de la C-55. L'obra consisteix en la construcció d'un segon carril en sentit nord mitjançant el perllongament de la incorporació de Sant Vicenç de Castellet, amb l'objectiu d'afavorir la funcionalitat i la fluïdesa del trànsit.
Les obres abasten una longitud d'1,2 quilòmetres, des de l'enllaç de Sant Vicenç de Castellet i l'entrada de la travessera de Castellgalí. Es preveu que els treballs finalitzin aquesta tardor. Aquesta actuació és compatible amb el projecte desdoblament de la C-55 en què està treballant el Departament.
Per implantar el nou carril, s'amplia la plataforma de la carretera en sentit Manresa. Aquesta actuació comporta la construcció d'una escullera per a protegir el terraplè de la carretera de possibles erosions i l'adequació de diversos elements de drenatge. A més, es complementarà amb la instal·lació de barreres de seguretat, senyalització i abalisament.
Així mateix, les obres inclouen la millora del ferm a Castellgalí, en el tram entre la rotonda que dona servei al polígon industrial Pla del Riu I i la rotonda d'encreuament de la C-55 i la BV-1229. Pel que fa a l'execució de l'obra, els treballs requeriran, a partir de principis de març, l'estretament dels carrils de circulació per habilitar l'espai necessari al voral.