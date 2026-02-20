Les xemeneies industrials de Manresa tindran plaques explicatives i una ruta pròpia

El ple de l'Ajuntament de Manresa ha aprovat aquest dijous una moció presentada per Junts per posar en valor i dignificar les xemeneies industrials de la ciutat. La proposta ha prosperat amb una esmena de Fem Manresa que amplia la iniciativa a totes les 14 xemeneies existents i incorpora referències al moviment obrer vinculat al passat industrial manresà.
De la proposta inicial a una actuació global
La moció original de Junts plantejava, entre altres mesures, la instal·lació d'una placa informativa en una de les xemeneies com a element simbòlic de reconeixement del patrimoni industrial. La proposta també fa referència a la possibilitat de fer una ruta o establir un circuit entre les xemeneies. Durant el debat, però, Fem Manresa ha presentat una esmena perquè la iniciativa s'estengui al conjunt de les 14 xemeneies que es conserven a la ciutat.
L'esmena també proposa que les plaques incloguin referències al moviment obrer i al context social i laboral que va acompanyar el desenvolupament industrial de Manresa, especialment durant els segles XIX i XX.
Manrchester, en clau irònica
En el torn d'intervencions, el portaveu del grup Nacionalista, Sergi Perramon, ha fet servir el to irònic per reivindicar el passat fabril de la ciutat. Perramon ha apuntat que Manresa també podria ser coneguda com a Manrchester, en un joc de paraules amb Manchester, ciutat emblemàtica de la revolució industrial.
El regidor ha recordat que la ciutat ja ha estat batejada popularment com a Manrússia pel fred de l'hivern i Manraqueix per la calor de l'estiu, i ha defensat que el passat industrial forma part de la identitat manresana.
El govern celebra la iniciativa
Des del govern municipal, la regidora de Cultura, Tània Infante, ha felicitat la proposta i ha explicat que l'Ajuntament ja havia iniciat algunes actuacions per posar en valor aquest patrimoni. Infante ha coincidit en la importància de preservar i difondre la memòria industrial com a part essencial de la història urbana de Manresa.
Amb l'aprovació de la moció, el consistori fa un pas per convertir les xemeneies en elements patrimonials identificables i accessibles, amb la voluntat de reforçar la memòria històrica i cultural de la ciutat.