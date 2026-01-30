Jordi Robirosa serà el pròxim convidat del cicle Pessics de vida a Manresa

El periodista esportiu Jordi Robirosa serà el pròxim convidat del cicle Pessics de vida, amb una conversa que tindrà lloc el dimarts 17 de febrer, a les 7 del vespre, a la sala d'actes del Centre Cultural el Casino de Manresa.
Una trajectòria de més de quaranta anys
Jordi Robirosa i Dejean (Barcelona, 1958) és una de les veus més reconegudes del periodisme esportiu a Catalunya. Amb una trajectòria professional de més de quatre dècades, ha estat estretament vinculat a Televisió de Catalunya, on s'ha convertit en la cara i la veu de les retransmissions de bàsquet a TV3, tasca que ha desenvolupat fins a la seva jubilació.
Al llarg de la seva carrera ha cobert nombroses competicions nacionals i internacionals, entre les quals Jocs Olímpics, Campionats del Món i Campionats d'Europa. També ha col·laborat amb diversos mitjans escrits i radiofònics i ha participat en projectes de divulgació esportiva.
Una conversa conduïda per Carles Jódar
La conversa del cicle Pessics de vida anirà a càrrec del periodista Carles Jódar i permetrà repassar la trajectòria professional i vital de Robirosa, així com reflexionar sobre el periodisme esportiu i la seva evolució al llarg dels darrers anys.
Organització i seguiment en directe
El cicle Pessics de vida està organitzat per la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya i l'Ajuntament de Manresa, a través del Centre Cultural el Casino, amb la col·laboració de Nació Manresa, El Ganxo, Regió7, Canal Taronja i la Denominació d'Origen Pla de Bages.
La conversa es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube de Manresa Cultura i, en aquesta ocasió, també per la multiplataforma digital El Ganxo.