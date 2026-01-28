El Baxi Manresa guanya el Cluj-Napoca i es classifica per a la següent fase (101-99)

Nou cara o creu amb bon regust per al Baxi Manresa. En un partit treballat i patit, els de Diego Ocampo han derrotat el Cluj-Napoca i han aconseguit la classificació per a la següent fase de l'Eurocup. Els bagencs podrien ser tercers ja tenen el bàsquet average amb el Cedevita Olimpia. El duel de la setmana vinent contra el Reyer Venècia pot marcar molt en aquest sentit. Retin Obasohan ha estat de nou el jugador decisiu al tram final. La setzena jornada de l'Eurocup ha format part de la campanya #WeaAreAllOneTeam. El Baxi Manresa hi col·labora a través de l'equip que la Salle té amb Ampans i una activitat amb l'escola Sant Ignasi que és d'alta complexitat. Retin Obasohan és l'ambaixador del club bagenc en aquesta campanya. Al final del partit, el club manresà ha homenatjat Marcis Steinbergs per convertir-se en el jugador estranger amb més partits en la història del Bàsquet Manresa.
Eli Brooks, Gerard Fernández, Álex Reyes, Marcis Steinbergs i Akobundu Kaodirichui-Ehiogu han estat els cinc titulars del Baxi Manresa. Daron Russell, Karel Guzman, Trey Woodbury, Mitchell Creek i Dusan Miletic, els del Club-Napoca. Els romanesos han sortit han sortit molt més entonats que el Baxi Manresa. Woodbury i Creek feien un vestit a mida al Baxi Manresa (2-11, minut 3). Un triple de Pierre Oriola no ha canviat el ritme de partit. El Cluj-Napoca seguia dominat amb comoditat davant uns manresans que no feien circular bé la pilota. Russel s'ha afegit a Creek i Woodbury en la faceta anotadora. Per al Baxi Manresa, l'únic jugador que ha tingut uns moments de brillantor durant els primers deu minuts ha estat Louis Olinde amb 6 punts. Els visitants dominaven clarament (17-30, minut 10).
Olinde ha seguit produint en atac. L'alemany ha sumat cinc punts per rebaixar la diferència per sota els deu punts. Els visitants ja no eren tan superiors però sabien administrar part de la renda que havien aconseguit als primers deu minuts. Fins que els triples s'han aliat novament amb el Baxi Manresa. Bassas, Reyes en dues ocasions i Obasohan han situat l'empat a 41. El Cluj-Napoca s'ha avançat encara dos cops. Però un 2+1 posterior d'Obasohan posava els bagencs per primer cop al davant (46-45, minut 18). El belga també ha estat molt participatiu forçant moltes personals. Olinde ha tingut l'ocasió de decantar la primera part però el triple que ha llançat ha impactat amb l'anella (52-52, descans).
L'entrada a la segona part ha estat novament millor pel Club-Napoca. Creek tornava a fer mal. Aquest cop, el Baxi Manresa no s'ha deixat superar d'una forma tan clara com als primers deu minuts. Els romanesos tenien una petita iniciativa al marcador però no tenien tanta continuïtat en atac. Els d'Ocampo tenien les seves oportunitats que no sabien aprofitar. Després de molt intentar-ho, Steibenbergs donava un nou avantatge al seu equip (69-68, minut 28). No ha durat massa. El Cluj-Napoca ha gestionat millor el tram final del tercer quart i l'ha acabat amb cinc punts al seu favor (74-79).
El desencert s'ha apoderat dels dos equips. La cistella de Miletic l'han contestat Obasohan i Reyes. Un triple de Russell tampoc ha desmoralitzat el Baxi Manresa que es mantenia ben a prop del seu rival. La insistència local els ha permès posar-se un altre cop al davant gràcies a dos punts que s'ha inventat Bassas (85-84, minut 35). El base badaloní ha actuat amb determinació quan s'entrava a la part decisiva. Reyes ampliava més l'avantatge local. Era el moment en què el Baxi Manresa podria obrir forat. Però les pèrdues de pilota ho han impedit. Miletic era qui mantenia el Cluj-Napoca amb opcions (94-93, minut 39). Obasohan, un dia més, també ha assumit responsabilitats. L'escorta anotava el seu vint-i-setè punt per donar-ne d'avantatge al Baxi Manresa. Creek aconseguia anotar i forçar un tir addicional que ha acabat de la pitjor forma possible per als manresans. El cop de dits d'Olinde ha donat dos punts al Club-Napoca que igualava a 97. Un atac fallit del Baxi Manresa concedia un ocasió d'or als romanesos que Russell ha aprofitat des del punt de personal. Al Baxi li quedaven 33 segons. Olinde ha rebut la bola sota el cèrcol i després de ballar amb el rival ha forçat una clara antiesportiva. L'alemany només n'ha transformat un. Obasohan penetrava molt bé en la jugada addicional. 100-99 amb 22 segons per disputar. Russell ha estat l'encarregat de jugar-se-la. Aquest cop, no l'ha encertat. Brooks ha transformat el primer tir lliure i ha errat el segon a propòsit per no deixar temps al rival per fer un últim atac. 101-99 que certifica el pas a la següent fase de l'Eurocup.
Incidències: Mehdi Difallah (França), Uros Obrknezevic (Sèrbia) i Marko Juras han arbitrat el partit. Han eliminat Dusan Miletic. Marcis Steinbergs s'ha convertit en l'estranger amb més partits amb la samarreta del Bàsquet Manresa amb un total de 213 sumant totes les competicions. Ha superat Josh Asselin.