El Congost acollirà la 4a Diada Esportiva Universitària el 25 de març

La zona esportiva del Congost serà l'escenari, el proper 25 de març, de la 4a Diada Esportiva Universitària de Manresa. Les inscripcions ja estan obertes per a una jornada que inclourà tornejos, curses i activitats dirigides a estudiants, professorat i personal d'administració i serveis dels centres universitaris i de cicles formatius de grau superior del Bages.
Novetats en les activitats individuals
La Diada d'enguany presenta novetats destacades en l'àmbit dels esports individuals. Entre les propostes s'hi incorpora una cursa de resistència, sessions de ioga i un torneig del joc de taula Flip7. També es podrà participar en activitats com BodyArt i una sessió d'activitat física dirigida amb música.
Pel que fa a les activitats per equips, es mantenen diverses disciplines esportives amb un 7x7 de futbol, 3x3 de bàsquet, voleibol, petanca, pickleball i Touch Rugby.
Inscripcions obertes i jornada solidària
Les inscripcions per a les competicions per equips es poden formalitzar fins a l'1 de març, amb un cost variable segons l'activitat escollida. En el cas dels esports individuals, el termini s'allarga fins al 18 de març i el preu és de 3 euros. En totes les modalitats, la inscripció inclou assegurança d'accidents i un euro solidari destinat a la Marató de 3Cat.
La jornada començarà a les 8 del matí i finalitzarà al migdia amb l'entrega de premis. Durant tot el matí hi haurà servei de bar gestionat per estudiants.
Promoció de l'activitat física i la ciutat universitària
La Diada Esportiva Universitària va néixer amb l'objectiu de fomentar la trobada entre les comunitats universitàries i d'estudis superiors de la comarca en un entorn que promogui un estil de vida actiu i hàbits saludables, amb l'esport com a fil conductor.
Després de l'èxit de participació de les dues darreres edicions, l'Ajuntament de Manresa, UManresa-FUB i UPC Manresa han renovat la col·laboració per impulsar aquesta iniciativa, amb la implicació també de Joviat com a centre de formació professional superior vinculat a la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.
Els centres universitaris amb seu a Manresa col·laboren habitualment, coordinats per la regidoria de Coneixement de l'Ajuntament, en la promoció de la ciutat com a pol universitari i en l'organització d'activitats de divulgació i suport a l'estudiantat.