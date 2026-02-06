Robòtica i arqueologia es donaran la mà a la UPC Manresa amb el repte «Unearthed»

La UPC Manresa acollirà aquest dissabte 7 de febrer una nova edició del classificatori local de la First Lego League, una competició educativa internacional que combina tecnologia, creativitat i treball en equip. La jornada reunirà quinze equips d'infants i joves d'entre 10 i 16 anys d'arreu de Catalunya, que enguany afrontaran un repte inspirat en la història i l'arqueologia sota el lema Unearthed.
Manresa, punt de trobada del talent jove
La ciutat de Manresa tornarà a convertir-se en un pol d'innovació educativa amb la celebració d'aquesta competició, que tindrà lloc a les instal·lacions de la UPC Manresa. L'esdeveniment estarà organitzat per l'associació de robòtica PUCRA Manresa, formada per estudiants del mateix campus, que assumeixen per segon any consecutiu l'organització d'aquesta cita de referència en l'àmbit de les vocacions tecnològiques.
La competició reunirà quinze equips provinents de diferents punts de Catalunya, que al llarg de la jornada posaran a prova les seves habilitats científiques i tècniques en un ambient de cooperació, aprenentatge i esperit crític.
Un repte que connecta passat i futur
La First Lego League és un programa educatiu internacional que promou les vocacions STEAM -ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques- mitjançant reptes pràctics i col·laboratius. Cada any, la competició proposa una temàtica diferent vinculada a un repte del món real.
En l'edició 2026, el fil conductor és la història i l'arqueologia, amb el lema Unearthed: revelar el passat per descobrir el futur. Els equips participants hauran de desenvolupar un projecte d'innovació relacionat amb aquesta temàtica i, alhora, dissenyar i programar un robot autònom Lego capaç de superar diverses missions sobre un tauler de joc.
Aprenentatge dins i fora de l'aula
Des de PUCRA Manresa destaquen que acollir la competició en un entorn universitari permet apropar els joves participants al món de la universitat i de l'enginyeria, oferint-los referents reals i ajudant a trencar barreres educatives. Al mateix temps, l'organització de l'esdeveniment suposa una experiència formativa per a l'estudiantat universitari implicat, que adquireix competències en gestió de projectes, voluntariat i divulgació científica.
Una jornada oberta a la ciutadania
Després de l'èxit de la primera edició celebrada el 2025, la iniciativa consolida Manresa com a ciutat universitària compromesa amb la innovació i l'educació tecnològica. La competició serà oberta al públic i es preveu una jornada plena d'activitats, emoció i aprenentatge, amb l'objectiu de posar en valor l'esforç, la creativitat i el talent dels enginyers i enginyeres del futur.
L'activitat compta amb el suport del Col·legi d'Enginyers Tècnics i Industrials de Manresa (CETIM) i del projecte europeu MERIT, coordinat per la UPC Manresa i cofinançat pel programa Digital Europe.