Ramon Mirabet presentarà «V» aquest dissabte a la sala gran del Kursaal

La sala gran del Kursaal de Manresa acollirà aquest dissabte, 7 de febrer a les 8 del vespre, el concert de Ramon Mirabet, que presentarà en directe el seu cinquè àlbum, V. El nou treball suposa un retorn als orígens artístics del cantautor de Sant Feliu de Llobregat i és un homenatge tant a la seva trajectòria musical com a la seva pròpia història vital.
Un disc com a homenatge al camí recorregut
V és el cinquè àlbum de la carrera de Ramon Mirabet i neix com una mirada cap enrere i, alhora, com una reafirmació del present. El disc s'erigeix com una oda a la sinceritat i a la llibertat creativa que han definit el projecte de Mirabet des dels seus inicis, quan es va donar a conèixer tocant als carrers de França i a places i barris de tot el país.
El cantautor va gravar el seu primer àlbum gràcies als diners obtinguts en aquelles actuacions al carrer, una experiència que ha marcat profundament la seva manera d'entendre la música. En aquest nou treball, Mirabet torna a connectar amb aquella faceta més humil i innocent, reivindicant els orígens més purs del seu projecte musical.
Un treball sincer, sense pors ni prejudicis
Segons el mateix Ramon Mirabet, V és un disc profundament sincer, concebut sense pors ni prejudicis. Cada cançó reflecteix les emocions, les contradiccions i els aprenentatges que l'han acompanyat al llarg dels anys, tant en l'àmbit artístic com personal.
El disc està estructurat en dues parts diferenciades, una cara A i una cara B, que dialoguen entre elles i construeixen un relat complet. Un dels elements més personals del treball és la incorporació d'enregistraments de la seva infància, gravats amb el radiocasset del seu pare. Aquests fragments funcionen com un fil conductor que connecta l'artista amb el nen que somiava el futur que avui viu, i aporten una dimensió íntima i emotiva al conjunt de l'àlbum.
El directe al Kursaal
El concert d'aquest dissabte a Manresa servirà per traslladar aquest univers al directe, en un format de banda completa que permetrà desplegar tota la riquesa sonora del disc. A l'escenari de la sala gran del Kursaal, Ramon Mirabet estarà acompanyat per una banda formada per Jordi Mestres al contrabaix, Dídac Fernández a la bateria, Guillem Callejón a la guitarra, Òscar Ferret als teclats i Josep Tutusaus al trombó.
El directe combinarà les noves cançons de V amb alguns dels temes més representatius de la seva trajectòria, en un concert pensat com un viatge emocional pels diferents moments de la seva carrera. La proposta vol mantenir l'essència propera i honesta que caracteritza Mirabet, però amb una posada en escena cuidada i una sonoritat treballada.
Entrades a la venda
Les entrades per assistir al concert de Ramon Mirabet al Kursaal tenen un preu únic de 20 euros. Es poden adquirir tant a les taquilles del teatre com a través del web del Kursaal.