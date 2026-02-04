«La tempestat» de Shakespeare arriba al Kursaal amb un nou muntatge de La Perla29

La sala gran del Kursaal de Manresa acollirà aquest divendres, 6 de febrer, a les 8 del vespre, una nova producció de La Perla29 amb La tempestat de William Shakespeare. Dirigida per Oriol Broggi i protagonitzada per Lluís Soler, la proposta ofereix una posada en escena poètica i commovedora d'un dels grans textos de la maduresa de l'autor anglès.
Un clàssic sobre el poder, la venjança i el perdó
La tempestat arrenca amb un naufragi provocat per Pròsper, el legítim duc de Milà, exiliat en una illa remota amb la seva filla Miranda després de ser traït pel seu germà Antonio. L'arribada dels seus enemics a l'illa activa un pla de venjança que juga amb l'amor, la desesperació i la màgia, a través del domini dels esperits del lloc, com l'eteri Ariel o el turmentat Caliban.
L'obra és considerada una de les creacions més tel·lúriques i complexes de Shakespeare, i també una de les darreres que va escriure, on conflueixen reflexions sobre el poder, la llibertat, la naturalesa humana i la capacitat de perdonar.
Un repartiment coral amb segell La Perla29
El muntatge que arriba a Manresa compta amb un repartiment de nou actors: Lluís Soler, Joan Arqué, Babou Cham, Clara de Ramon, Eduard Paredes, Xavier Ripoll, Oriol Ruiz Coll, Jacob Torres i Ramon Vila. La direcció d'Oriol Broggi aposta per una lectura contemporània i essencial del text, fidel a l'estil de La Perla29, que combina rigor clàssic i una gran força emocional.
Entrades i preus
Les entrades tenen un preu general de 26 euros, amb descomptes per a majors de 65 anys (24 euros), Carnet Galliner (15 euros) i menors de 30 anys (6 euros). Es poden adquirir a les taquilles del Kursaal i a través del web del teatre.