El fenomen Flor de Sol tornarà a Castellbell i el Vilar el 17 de febrer amb novetats

La cita anual amb la Flor de Sol reunirà de nou els amants dels fenòmens naturals a Castellbell i el Vilar el dimarts 17 de febrer, pocs minuts abans de les 6 de la tarda. Si les condicions meteorològiques ho permeten, la posta de sol es podrà veure travessant la Roca Foradada de Montserrat, en un espectacle que cada any atrau centenars de persones i que en aquesta edició incorpora novetats en la programació cultural i divulgativa.
Un fenomen natural que guanya expectació
Cada mes de febrer, el nucli històric del Vilar es converteix en punt de trobada per observar la coneguda Flor de Sol, el moment en què l'astre es pon alineat amb la Roca Foradada de Montserrat. Aquest instant, que es produirà aquest any poc abans de les 6 de la tarda del 17 de febrer, ofereix una imatge singular i efímera que ha anat guanyant notorietat amb el pas dels anys.
En aquesta edició, a més, s'hi suma un altre element d'interès astronòmic: la lluna nova també travessarà la Roca Foradada pocs minuts després del sol. Tot i que aquest segon fenomen no serà visible a simple vista, reforça el caràcter especial de la jornada i amplia l'interès per l'observació.
Programa cultural i divulgatiu
L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha preparat una programació amb diverses novetats per acompanyar la jornada. L'acte recuperarà l'actuació del grup Solaris, que ambientarà l'estona prèvia amb la percussió de gongs, i incorporarà per primera vegada la participació de l'Esbart Dansaire Santvicentí, que recrearà simbòlicament la rebuda de la llum un cop observat el fenomen.
La tarda començarà a les 4, a l'església de Santa Maria del Vilar, amb una xerrada de l'historiador i divulgador Jordi Piñero. La conferència aprofundirà en la relació entre la Flor de Sol i la Llum de Manresa, oferint un context històric i cultural que enriqueix la interpretació d'aquest esdeveniment natural.
Activitats paral·leles per a tots els públics
Durant tota la tarda, la zona entre la plaça de l'església i els jardins de Cal Casademont acollirà parades amb una mostra gastronòmica local i la possibilitat de degustar vins de cellers de la DO Pla de Bages en un espai de tast habilitat per a l'ocasió. Paral·lelament, a l'interior de l'església es podrà visitar l'exposició fotogràfica Les millors Flors de Sol, dedicada a recollir imatges destacades d'edicions anteriors.
El programa també inclou activitats per al públic familiar, com sessions de conta contes inspirades en les rondalles màgiques de Castellbell i el Vilar, a càrrec de la companyia Curuxa Teatre, amb l'objectiu d'acostar el patrimoni i les tradicions locals als infants.
Concurs fotogràfic i recomanacions de mobilitat
La jornada manté el concurs de fotografia, que enguany arriba a la cinquena edició i premiarà les tres millors imatges que capturin el fenomen i l'ambient de la celebració. Aquesta iniciativa contribueix a documentar i difondre la singularitat de la Flor de Sol, així com a fomentar la participació dels assistents.
Pel que fa a la mobilitat, l'organització habilitarà un espai d'aparcament al costat del cementiri per facilitar l'accés al Vilar. Des d'aquest punt fins al nucli històric hi ha un recorregut aproximat de deu minuts a peu. L'Ajuntament recomana als veïns i veïnes del municipi que s'hi desplacin caminant sempre que sigui possible i recorda que les persones amb mobilitat reduïda podran apropar-se amb vehicle fins a l'entrada del Vilar abans d'estacionar.