Álex Reyes renova amb el Baxi Manresa fins el 2028

\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tEl Baxi Manresa ha anunciat aquest dimarts al migdia la renovació de l'aler Álex Reyes fins el 2028. L'extremeny acabava contracte aquest més de juny i ara ha ampliat la seva vinculació dues temporades més. En cas de complir el contracte, sumarà quatre temporades al Nou Congost. La renovació completa un dia farcit d'excel·lents notícies per al jugador que ha estat convocat per jugar amb Espanya les finestres FIBA.\r\n\r\nReyes és un jugador molt cotitzat pels clubs ACB tant pel seu bon rendiment aquesta temporada com per la seva condició de cupo. Els equips que juguen la Lliga Endesa necessiten un mínim de quatre jugadors de formació local en les seves convocatòries. Enguany, acredita unes mitjanes de 12 punts, 5,2 rebots, 0,8 assistències i un 11,8 de valoració en poc més de 24 minuts en pista.\r\n\r\nA més de Reyes, també tenen contracte amb el Baxi Manresa Hugo Benítez, Agustín Ubal, Gustav Knudsen i Marcis Steinbergs. A més, el club bagenc pot allargar dos anys més la vinculació de Max Gaspà i compta amb jugadors del planter com Gerard Fernández.\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t