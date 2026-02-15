Dani Pérez arriba a les 1.000 assistències amb el Baxi Manresa a l'ACB

L'assistència que Dani Pérez ha fet a Marcis Steinbergs a manca de 4'32" per arribar al descans del partit contra el Barça ha estat la número 1.000 que el base de l'Hospitalet de Llobregat ha fet amb la samarreta del Baxi Manresa a l'ACB. Pérez encara ha tingut temps de repartir-ne una altra i la seva marca amb el club bagenc es situa a les 1.001.\r\n\r\nPérez ha aconseguit aquesta xifra en vuit temporades al Nou Congost. Ja a la primera temporada a Manresa, el director de joc es va mostrar com un gran assistent quan en va repartir 139. Després, entre les temporades 2020-21 i 2024-24 va mostrar una gran regularitat. Les xifres es van moure entre les 147 i les 207. Aquesta darrera xifra és el rècord absolut de Pérez a la màxima categoria obtinguda el curs 2022-23.\r\n\r\nApart de jugar amb el Baxi Manresa, Pérez també ha jugat amb Fuenlabrada, Tenerife i Guipúscoa. Comptant tots aquests equips la xifra arriba a les 1.415.\r\n