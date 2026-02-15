El Baxi Manresa no troba arguments per competir al Palau Blaugrana (97-60)

El desig de competir que sempre expressa Diego Ocampo no s'ha complert al Palau Blaugrana. El Baxi Manresa ha caigut clarament contra el Barça en un partit que s'ha decantat al tercer quart quan els bagencs han encaixat un parcial de 30-12. Els dos primers quarts ja no havien estat massa bons al cantó manresà. Però com a mínim, els marges que hi havia al marcador permetien pensar en poder lluitar el partit si el Baxi Manresa encadenava un seguit de bones accions. La realitat ha estat molt diferent i els d'Ocampo han sortit escaldats. Hugo Benítez ha tornat a la convocatòria però no ha jugat.
Eli Brooks, Ferran Bassas, Álex Reyes, Louis Olinde i Kaodirichi Akobundu-Ehoiogu han estat els cinc jugadors titulars del Baxi Manresa. Nico Laprovitola, Darío Brizuela, Will Clyburn, Tornike Shengeila i Willy Hernangómez ho han estat al cantó blaugrana. Reyes ha exercit de tirador només començar. Cinc punts seguits de l'extremeny era la primera declaració d'intencions dels bagencs. La rèplica blaugrana l'ha encapçalat Hernangómez. Cap dels dos equips no era capaç de tenir una continuïtat en el joc. El Baxi Manresa s'ha mantingut al davant fins a mitjans del primer període fins que entre Clyburn i Cale han sumat un 7-0 que capgirava el marcador (13-9, minut 6). Dos tirs lliures de Pierre Oriola han trencat el parcial però no el ritme de partit que passava a ser local. El Baxi Manresa era incapaç de trobar bones jugades. A més, aquest cop el llançament de tres punts tan eficient a Lleida i Hamburg no actuava com a aliat. L'únic recurs que han trobat els bagencs han estat els tirs lliures. Els d'Ocampo han acabat els primers deu minuts vuit punts per sota (22-14).
Les diferències s'han mantingut uns minuts. Cap dels dos equips seguia sense tenir massa continuïtat. La tendència afavoria els blaugrana que han aconseguit posar-se amb més de deu punts al seu favor (33-20, minut 16). Cinc punts seguits dels bagencs no han propiciat una reacció que esperaven els seguidors manresans desplaçats a Barcelona. Els locals han respost amb vuit punts consecutius que significaven una màxima renda negativa per al Baxi Manresa (41-25, minut 18). Brooks ha aconseguit estrenar-se en la faceta anotadora i ha ajudat el seu equip a retallar una mica la distància. Els d'Ocampo han arribat a la mitja part dotze punts al darrera (43-31).
El Barça ha trigat gairebé tres minuts en anotar els primers punts de la segona part. El Baxi Manresa ha trigat una mica més. Els bagencs corrien el perill que el marcador es trenqués a la seva contra. Brizuela comença a castigar des de la línia de tres. El basc n'ha anotat tres gairebé seguits que gairebé mataven el partit (57-35, minut 26). En canvi, als manresans els costava una eternitat anotar. Quatre punts en sis minuts. Ni els tirs lliures entraven al cantó manresà. Ocampo ha decidit donar minuts a Max Gaspà, inèdit fins aquell moment. El trenta punts que tenia en contra el Baxi Manresa deixaven el darrer quart com un tràmit (73-43).
El Baxi Manresa seguia sense produir. Un parcial d'11-0 en contra feia que la distància s'enfilés per sobre els quaranta punts (84-43, minut 33). Fins avui, el resultat més engruixit que havien rebut els bagencs eren els 45 punts de diferència encaixats a Vitòria. El perill que aquesta marca fos superada era latent. Agustín Ubal hi ha posat un xic de punt d'honor. Però, definitivament, no era el dia del Baxi Manresa que no les entrava ni de tres, ni de dos ni d'un. El 97-60 final parla per sí sol.
Incidències: Luis Miguel Castillo, Joaquín García González i Guillermo Ríos han xiulat el partit. Pauly Paulicap ha quedat fora de la convocatòria i s'ha afegit a la baixa ja coneguda de Retin Obasohan. Gerard Fernández tampoc ha entrat al roster.