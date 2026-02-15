Diego Ocampo: «Aquest partit forma part del procés»

El tècnic del Baxi Manresa, Diego Ocampo, ha atès el Ganxo després de fer la roda de premsa postpartit. de l'enfrontament contra el Barça. Amb posat seriós però serè, ha comentat que la derrota i el resultat "formen part del procés que ha de viure l'equip". Dos aspectes que l'entrenador ha destacat negativament han estat el control en el rebot i la frustració. Ocampo reclama als seus jugadors "mantenir la tensió i la concentració" encara que les coses no els surtin bé.\r\n\r\nL'aturada competitiva les dues properes setmanes servirà perquè diversos jugadors acabin de fer net. Hugo Benítez ha tornat a la convocatòria però Ocampo ha preferit no forçar-lo. Una altre jugador amb problemes és Retin Obasohan. El seu tècnic també creu que va pel bon camí. L'objectiu és que tots els jugadors arribin en plenes condicions a la represa de la Lliga Endesa tot i que en alguns casos també dependrà del que pugui succeir amb els jugadors que marxin amb les seves seleccions.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEsports\r\nEl Baxi Manresa no troba arguments per competir al Palau Blaugrana (97-60) Xavier Sucarrats\r\n\r\n\r\nDani Pérez ha arribat a les 1.000 assistències amb el Baxi Manresa a l'ACB. Ocampo creu que el capità és un exemple pels jugadors que comencen. El base va sortir del planter del Barça per començar a jugar a la Lliga Endesa. Després va fer una passa enrere per jugar a la LEB (actual Primera FEB) per ascendir. I de Guipúscoa va passar a Manresa per desenvolupar una gran carrera.\r\n