«Al bosc vermell, un cavall fuig» de Marta Soldado guanya el 26è Premi Amat-Piniella

L'obra Al bosc vermell, un cavall fuig (Angle, 2025), de l'escriptora Marta Soldado, ha estat distingida amb la vint-i-sisena edició del Premi Joaquim Amat-Piniella, convocat per Òmnium Bages-Moianès i l'Ajuntament de Manresa. El reconeixement premia la millor obra narrativa publicada la temporada passada que abordi qüestions socials contemporànies.
El lliurament tindrà lloc el 25 de febrer a l'Auditori de la Plana de l'Om, en un acte obert al públic inclòs dins la programació de la Festa de la Llum. La vetllada inclourà la projecció d'un vídeo elaborat per alumnes del Centre de Normalització Lingüística Montserrat i una lectura dramatitzada de textos de Pau Casals, coincidint amb l'aniversari del seu naixement. La companyia Els Carlins hi participarà amb l'actor Pere Font i la violoncel·lista Maria Coll sota la direcció d'Àngels Torrens.
La guanyadora rebrà una dotació de 2.000 euros i una estatueta creada per l'escultor Ramon Oms. El jurat, integrat per diverses veus del món literari i cultural, ha escollit l'obra entre les tres finalistes d'enguany, juntament amb Mercè i Joan, d'Eva Comas-Arnal, i El rellotge verd, de Julià Guillamon.
La novel·la premiada reflexiona sobre qüestions com la violència, la memòria o la dignitat dels éssers vius a partir d'una història ambientada a la zona d'exclusió de Txernòbil. El relat segueix el periple d'un cavall de Przewalski ferit que és rescatat per dos científics i inicia un viatge que travessa diversos països d'Europa de l'Est. El jurat n'ha destacat l'originalitat creativa, el to poètic i la sensibilitat narrativa, així com el seu esperit antibèl·lic.
Nascuda a Terrassa el 1989, Soldado és una de les veus emergents de la literatura catalana contemporània. Formada en història i literatura comparada, ha publicat títols com La felicitat d'un pollastre a l'ast (2018) i El cap i la cua del drac (2022). Amb aquest nou reconeixement, consolida la seva trajectòria literària i la projecció dins el panorama narratiu actual.