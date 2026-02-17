Sancho Ayala, bronze estatal màster als 10 km en ruta a Eivissa

L'atleta de l'Avinent Manresa Sancho Ayala va pujar diumenge al tercer esglaó del podi en el Campionat d'Espanya màster de 10 quilòmetres en ruta, disputat a Eivissa. El cap de setmana també va deixar destacades actuacions del club manresà a la Mitja Marató de Barcelona i al Campionat d'Espanya de 10 km de marxa atlètica.
Bronze estatal per a Ayala
Sancho Ayala va completar la cursa estatal màster amb un temps de 35 minuts i 4 segons, registre que li va valer la tercera posició i la medalla de bronze en la competició celebrada a Eivissa.
Bons resultats a la Mitja de Barcelona
En la Mitja Marató de Barcelona, que va reunir 36.000 corredors, la fondista Mireia Guarner va finalitzar en la 36a posició femenina amb una marca d'1 hora, 14 minuts i 52 segons. També cal destacar l'actuació de Jhonatan Morales, que va aturar el cronòmetre en 1h14'50", assolint la seva millor marca personal, i de Judith González, que va completar la prova en 1h31'49”, també amb millor registre personal.
Eloi Antón, quart en l'estatal de marxa
En marxa atlètica, Eloi Antón va ser quart en el Campionat d'Espanya de 10 km en ruta disputat a Cieza (Múrcia), amb un temps de 42'33", que suposa també la seva millor marca personal. Antón va capitanejar la selecció catalana, que es va proclamar campiona d'Espanya per federacions autonòmiques.