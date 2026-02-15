16 de febrer de 2026

Esports

Pòquer de medalles de l'Avinent Manresa al Català absolut short track

Un or, dos subcampionats i un bronze a Sabadell en una jornada de gran nivell atlètic

  Biel Díaz, en primer pla, ha estat bronze en 60 metres tanques

Publicat el 15 de febrer de 2026 a les 22:34

L'Avinent Manresa ha sumat quatre medalles al Campionat de Catalunya absolut short track disputat aquest diumenge a la Pista Coberta de Catalunya Carme Valero de Sabadell. El balanç ha estat d'un títol català, dos subcampionats i un bronze en una competició que ha reunit els millors especialistes del país.

Or amb autoritat de Marina Guerrero

La gran protagonista de la jornada per a l'entitat manresana ha estat Marina Guerrero, que s'ha proclamat campiona de Catalunya en els 1.500 metres llisos amb un excel·lent registre de 4'24"84. L'atleta de l'Avinent ha decidit la cursa amb un atac contundent en els darrers 200 metres, que li ha permès despenjar les rivals i assegurar-se la victòria amb solvència.

Dos subcampionats de nivell

Biel Cirujeda ha aconseguit la medalla d'argent en la final dels 400 metres llisos amb un temps de 47"95, en una cursa molt exigent i de gran nivell competitiu.

També ha pujat al segon esglaó del podi Emilia del Hoyo, subcampiona en els 60 metres tanques amb una marca de 8"44, confirmant la seva regularitat en l'especialitat.

Bronze en tanques

El quart metall per a l'Avinent Manresa ha arribat de la mà de Biel Díaz, que ha estat tercer en la final dels 60 metres tanques amb un temps de 8"02, completant així el pòquer de medalles manresanes.

En la mateixa competició, la manresana Ona Bonet (Nike AC) s'ha proclamat campiona de Catalunya en salt d'alçada amb un millor intent sobre 1,76 metres.

