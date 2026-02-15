Pòquer de medalles de l'Avinent Manresa al Català absolut short track

L'Avinent Manresa ha sumat quatre medalles al Campionat de Catalunya absolut short track disputat aquest diumenge a la Pista Coberta de Catalunya Carme Valero de Sabadell. El balanç ha estat d'un títol català, dos subcampionats i un bronze en una competició que ha reunit els millors especialistes del país.
Or amb autoritat de Marina Guerrero
La gran protagonista de la jornada per a l'entitat manresana ha estat Marina Guerrero, que s'ha proclamat campiona de Catalunya en els 1.500 metres llisos amb un excel·lent registre de 4'24"84. L'atleta de l'Avinent ha decidit la cursa amb un atac contundent en els darrers 200 metres, que li ha permès despenjar les rivals i assegurar-se la victòria amb solvència.
Dos subcampionats de nivell
Biel Cirujeda ha aconseguit la medalla d'argent en la final dels 400 metres llisos amb un temps de 47"95, en una cursa molt exigent i de gran nivell competitiu.
També ha pujat al segon esglaó del podi Emilia del Hoyo, subcampiona en els 60 metres tanques amb una marca de 8"44, confirmant la seva regularitat en l'especialitat.
Bronze en tanques
El quart metall per a l'Avinent Manresa ha arribat de la mà de Biel Díaz, que ha estat tercer en la final dels 60 metres tanques amb un temps de 8"02, completant així el pòquer de medalles manresanes.
En la mateixa competició, la manresana Ona Bonet (Nike AC) s'ha proclamat campiona de Catalunya en salt d'alçada amb un millor intent sobre 1,76 metres.