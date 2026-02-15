Els maratonians de l'Avinent Manresa brillen a Sevilla amb grans registres personals

Quatre atletes de l'Avinent Manresa han completat aquest diumenge una actuació destacada a la Marató de Sevilla, amb marques de nivell i una excel·lent gestió de cursa. Òscar Serra ha estat el més ràpid amb 2h27'45" (millor marca personal), seguit de Josep Casals (2h31'17"), Miquel Àngel Martínez (2h35'21") i Iván González (2h38'55" en el seu debut).
Regularitat i cap fred a la capital andalusa
Serra ha encapçalat l'armada manresana amb una cursa molt equilibrada, doblant pràcticament el temps a les dues mitges maratons, amb només nou segons de diferència.
La millor gestió ha estat per a Josep Casals, que ha completat la primera mitja en 1h16'41" i la segona en 1h14'26", 2 minuts i 15 segons més ràpida, rebaixant en més de cinc minuts el seu millor registre personal.
Miquel Àngel Martínez ha signat 2h35'21", quedant-se molt a prop del seu sostre personal, amb una segona mitja només 61 segons més lenta. Per la seva banda, Iván González ha debutat amb 2h38'55" i ha completat la segona part 37 segons més ràpida que la primera.
Una demostració que, en marató, reculls el que sembres: constància, estratègia i regularitat fins a la línia d'arribada.