Allau de medalles de l'Avinent Manresa al Català màster de short track a Sabadell

L'Avinent Manresa ha completat una actuació molt destacada al Campionat de Catalunya màster de short track, disputat aquest dissabte en doble jornada a la Pista Coberta Carmen Valero de Sabadell. La representació manresana ha acumulat setze presències al podi, amb un balanç d'onze medalles d'or, tres d'argent i dues de bronze.
Doble títol per a Maite Marzo
La manresana Maite Marzo ha signat un doblet en categoria F50 en imposar-se als 400 metres llisos (1'03"30) i als 200 metres llisos (28"81). També ha brillat el migfondista Sergi Cabello (M55), or als 1.500 metres llisos amb 4'49"98 i plata als 800 metres llisos amb 2'21"26.
En velocitat, Marc Vallbona (M45) ha aconseguit dues medalles: subcampió català als 200 metres llisos (26"10) i bronze als 400 metres llisos (57"76).
Nou títols catalans més
L'Avinent ha sumat nou ors addicionals amb les victòries de Montserrat Prat en perxa F55 (2,60 m), Lourdes Rossinyol en pes F65 (9,05 m), Alicia Hernández en triple F60 (9,13 m) i Anna Circuns als 60 metres tanques F40 (10"06).
En categoria masculina, s'han proclamat campions Sergi Martínez als 800 metres llisos M45 (2'08"54), Salvador Amella en alçada M55 (1,60 m), Lluís Borràs als 60 metres llisos M65 (9"18) i Josep Perramon als 400 metres llisos M80 (1'44"33).
El balanç es completa amb el subcampionat català de Francesc Ferrer als 60 metres llisos M55 (8"18) i el bronze de David Díaz en la mateixa prova i categoria, també amb 8"18.