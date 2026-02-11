Joan Perramon, convocat amb la selecció catalana al Campionat d'Espanya

El nedador del Club Natació Manresa Joan Perramon ha estat convocat amb la selecció catalana per participar en el Campionat d'Espanya per Comunitats Autònomes en categories júnior i infantil. La competició tindrà lloc del 13 al 15 de febrer a Pontevedra, a la piscina de 50 metres del complex esportiu Rías do Sur.
Una competició per equips autonòmics
El Campionat d'Espanya per Comunitats Autònomes és una de les cites més rellevants del calendari estatal en categories de formació. A diferència d'altres proves habituals, que es disputen per clubs o a títol individual, aquesta competició es desenvolupa en format de seleccions autonòmiques, fet que converteix cada resultat en punts directes per a la classificació global de l'equip.
El sistema de competició, en format contrarellotge, obliga els nedadors a donar el màxim rendiment en cada prova, ja que cada posició suma per al conjunt de la selecció. Aquest model fomenta també la cohesió entre esportistes de diferents clubs que competeixen sota una mateixa bandera, en aquest cas la catalana.
Tres proves d'exigència per al manresà
Joan Perramon prendrà part en tres especialitats: els 1.500 metres lliures, els 400 metres estils i els 200 metres estils. Es tracta de proves d'alta exigència física i tècnica, especialment en el cas dels estils, que requereixen domini de les quatre disciplines de la natació.
El nedador manresà s'enfrontarà als millors especialistes estatals de la seva categoria en una cita que suposa un repte competitiu important i, alhora, una experiència de gran valor en el seu procés de formació esportiva.