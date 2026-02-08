El CN Manresa goleja el Sant Adrià i escala fins al tercer lloc de la classificació

El CN Manresa ha sumat una victòria contundent davant el CWP Sant Adrià (15-6) en partit de la Lliga Catalana de Primera Divisió femenina disputat a la Piscina Manel Estiarte, un triomf que permet a les jugadores de Rosell situar-se en tercera posició a la classificació. Després d'un inici igualat, les manresanes han accelerat abans del descans i han sentenciat el duel al tercer quart, liderades per l'encert golejador d'Arlet Serracanta, autora de vuit dianes.
Igualtat inicial i primer avantatge local
El partit ha començat amb un escenari equilibrat que no feia preveure el desenllaç final. Durant el primer quart i bona part del segon, els dos equips s'han mantingut en un intercanvi constant de gols que ha portat el marcador fins a l'empat a tres a mitjan segon període. El Sant Adrià, cuer de la categoria, oposava resistència i complicava la circulació ofensiva de les locals.
La dinàmica, però, ha canviat de manera sobtada quan el conjunt bagenc ha trobat més fluïdesa en atac. Arlet Serracanta ha desencallat la situació amb tres gols consecutius que han donat aire a les manresanes i han situat el marcador en un clar 6-3 al descans llarg, un avantatge que començava a encarrilar el partit.
Festival ofensiu al tercer període
La represa ha confirmat la superioritat del CN Manresa. El tercer quart ha estat decisiu i ha esvaït qualsevol dubte sobre el resultat final. Amb un parcial de 5-1, les locals han ampliat la distància i han deixat el duel pràcticament resolt.
En aquest tram, han vist porteria N. Pérez, N. Domínguez i N. Serracanta, mentre que A. Serracanta continuava ampliant el seu compte golejador personal. La solidesa defensiva i l'efectivitat ofensiva han permès a les manresanes controlar el ritme del partit i imposar el seu joc.
Un últim quart de tràmit
Amb la feina feta, els darrers vuit minuts s'han disputat sense la tensió dels períodes anteriors. El CN Manresa ha gestionat l'avantatge amb comoditat i, malgrat reduir la intensitat anotadora, encara ha ampliat el marcador amb un parcial de 4-2. Tres nous gols d'A. Serracanta i un d'A. Puigdellívol han tancat el resultat final de 15-6.
L'actuació d'Arlet Serracanta ha estat una de les notes destacades del matx, amb un total de vuit gols que han marcat la diferència i han liderat l'equip cap a la victòria.
Salt a la classificació
Amb aquests punts, el conjunt bagenc fa un pas endavant a la taula i se situa en tercera posició, només per darrere del CN Atlètic Barceloneta B i del CN Granollers. La victòria reforça les aspiracions competitives de les manresanes en la lliga i consolida la seva bona dinàmica en la competició.
El triomf, a més, arriba després d'una actuació sòlida tant en defensa com en atac i confirma la capacitat de l'equip per resoldre partits que inicialment es presenten igualats, una qualitat clau per mantenir-se en la zona alta de la classificació.