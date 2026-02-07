El CN Manresa cau als penals davant el Navarra en un duel sense pressió competitiva

L'Adbisio ETL Global CN Manresa ha perdut als llançaments de penal davant el CD Waterpolo Navarra (22-21) en un partit sense transcendència classificatòria i marcat pel ritme ofensiu. Els bagencs, que ja tenen assegurat el lloc al grup capdavanter, han reaccionat a un mal inici i han forçat la tanda decisiva, però no han pogut evitar la derrota a Pamplona.
Duel obert i sense pressió
El partit s'ha jugat amb poca tensió competitiva, ja que cap dels dos equips no es jugava objectius immediats. El CN Manresa, a més, ha viatjat sense els porters titulars AK Wilson -retornat als Estats Units d'Amèrica- i Òscar Albacete, circumstància que han aprofitat els locals per avançar-se amb un parcial inicial de 5-1.
La reacció bagenca ha arribat en el segon període, amb un parcial de 4-8 que equilibrava el marcador abans del descans i confirmava el caràcter imprevisible del duel.
Igualtat fins al final
Després del canvi de camp, els de Dídac Torilo han agafat una mínima avantatge, però el Navarra ha respost en un nou intercanvi de gols que ha portat el partit al tram final amb màxima igualtat. A tres segons del final, I. Rey feia el 17-17 que enviava el duel als penals.
A la tanda decisiva, els navarresos han estat més encertats i s'han imposat per 22-21 en el resultat global.
Pendents de la classificació
Amb la derrota, el CN Manresa queda a l'espera del resultat entre el Real Canoe NC B i el CN Ciudad de Alcorcón per saber si accedeix a la següent fase com a tercer o quart de grup, amb els deures ja fets pel que fa a la classificació.