El Documental del Mes projectarà «Policia del diàleg» aquest dijous a la Plana de l'Om

El cicle El Documental del Mes tornarà aquest dijous, 5 de febrer, a les 7 del vespre a l'Espai Plana de l'Om amb la projecció de Policia del diàleg, un documental de Susanna Edwards que analitza el paper del diàleg policial en una societat cada cop més polaritzada.
Un model policial singular a Suècia
El documental se situa a Suècia, on després dels greus disturbis de Göteborg de l'any 2001 es va crear una unitat policial dedicada exclusivament al diàleg. La pel·lícula acompanya aquest grup d'agents pels carrers d'Estocolm mentre protegeixen manifestacions i actes amb discursos sovint irreconciliables, des de protestes pel clima fins a concentracions d'extrema dreta o accions provocadores com la crema d'Alcorans.
Defensar la democràcia amb la paraula
Enmig, hi ha policies amb fortes conviccions democràtiques, units per l'humor i una vocació comuna: garantir el dret a la llibertat d'expressió sense que la violència torni a esclatar. El film mostra la complexitat d'aquesta missió en un context marcat per la tensió social, l'auge de l'extremisme i la desconfiança envers les institucions.
Grans debats del present
Policia del diàleg posa sobre la taula qüestions clau del món actual com el dret a la protesta, els límits de la llibertat d'expressió, el canvi climàtic com a font de conflicte i la fragilitat de la democràcia. Sense oferir respostes fàcils, el documental convida a reflexionar sobre fins a quin punt el diàleg és una eina imprescindible, però també insuficient, per afrontar els reptes del present.