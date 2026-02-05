Martí Gruas ens convida a descobrir més famosos de forma propera, ara també en format videopòdcast

El compositor i director musical Manu Guix serà el primer convidat d’aquesta tercera etapa en un capítol del pòdcast que s’emetrà el dimarts 24 a les 9 del vespre. Martí Gruas continua amb les seves entrevistes d’autor acostant-nos de forma propera destacats personatges de la cultura catalana, a partir d’ara, també en imatge, que es distribuirà a través del canal local de televisió 22TV en diverses franges horàries per tal que arribi a tots els públics.
La perseverança, els quilòmetres i la gran capacitat de connexió amb els entrevistats del Martí són els seus principals aliats per plantar els nostres micròfons davant dels convidats perquè les seves històries arribin a Solsona FM de primeríssima mà.
En aquesta ocasió, entre d’altres, passaran pel Celebritats Pures el grup musical Ginestà, format pels germans Júlia i Pau Serrasolsas, l’actor i doblador Ivan Labanda i el periodista esportiu Jordi Robirosa, que s’acaba de jubilar.
El Celebritats Pures s’emetrà a Solsona FM fins a mitjans de maig els dimarts a les 9 del vespre –una hora abans a la plataforma Spotify-, amb repetició els diumenges a les 4 de la tarda. Com sempre, podreu trobar els pòdcasts al web solsonafm.media.