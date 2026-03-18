18 de març de 2026

Bons resultats dels nedadors de Solsona a la trobada territorial de natació

Jocs esportius escolars de Catalunya a la Piscina municipal de Mollerussa

  • Foto de grup dels nedadors solsonina
  • Classificació
  • Classificació
  • Classificació

Publicat el 18 de març de 2026 a les 09:48

El dissabte 14 de març es va disputar la trobada territorial de natació dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya del present curs. La jornada va transcórrer plena democions, desforç i dèxits, on els esportistes de la província van poder mostrar un molt bon nivell de natació, en les diferents modalitats convocades: lliures, braça, esquena, papallona i relleus. 

El Solsonès amb una representació de prop de cuaranta nedadors i nedadores d Espaigua, va obtenir uns molt bons resultats i es va endur un bon grapat de medalles.

Tot seguit, podeu veure un detall de les classificacions dels nedadors/es del Solsonès:

 

  • Classificació

 

  • Classificació

 

  • Classificació

 

