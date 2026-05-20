La jugadora del FS Solsona Judit Ruiz Sorribes segella una gran actuació al Campionat d’Espanya sub-12 amb la selecció catalana

La jugadora de l’Aleví A i l’Infantil Femení del Futbol Sala Solsona, Judit Ruiz Sorribes, va ser seleccionada pel conjunt català liderat per Laia Fernández, per a la disputa del Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques sub-12 femení de Futbol Sala.
El combinat català va disputar un total de quatre partits entre el dimecres 13 de maig i el diumenge 17 de maig i la Judit Ruiz va destacar per la seva participació en els quatre partits.
Els dos primers partits, que eren els respectius a la fase classificatòria per a les semifinals, Catalunya en va obtenir una derrota i una victòria no sent suficients per a la classificació.
En el primer dels partits Galícia, que va acabar sent la selecció campiona, va ser qui va derrotar a les catalanes en el primer dels partits del Campionat amb un gol a tres.
Després d’aquesta primera derrota, les catalanes van saber trobar l’encert i primer van derrotar a Castella-la Manxa per zero gols a tres amb implicació directa de Ruiz amb un gol i una assistència.
No essent suficient per superar a Galícia a la classificació de la fase de grups; Catalunya va quedar enquadrada al triangular de consolació amb la resta de seleccions classificades com a segones: Illes Balears i Extremadura. Aquí Catalunya, va obtenir grans resultats.
Primer, dissabte contra les Balears, al Pavelló Jorge Garbajosa -pavelló de l’equip Inter Movistar- les catalanes van saber mostrar la seva superioritat i va vèncer clarament per sis gols a zero, amb doblet inclòs de la jugadora del Futbol Sala Solsona.
I ja diumenge, el darrer dia del campionat, Judit Ruiz feia el gol de Catalunya que servia per obrir la llauna en la victòria per zero gols a tres davant el conjunt extremeny.
Des del Futbol Sala Solsona ens n’alegrem enormement de l’èxit de la Judit Ruiz com també del bon paper que ha realitzat Catalunya en aquests campionats.
Enhorabona, Judit! T’ho mereixes!
Resultats fase de grups:
Catalunya 1 - 3 Galícia
Castella-la Manxa 0 - 3 Catalunya
Resultats triangular 2a fase:
Catalunya 6 - 0 Illes Balears
Extremadura 0 - 3 Catalunya