El solsoní Christian Bueno guanya el concurs del nou logotip del CB Solsona 

A les portes del seu 50èaniversari, el CB Bàsquet Solsona ja té nova imatge. La proposta guanyadora del concurs de renovació de l’escut i creació del logotip commemoratiu és obra de Christian Bueno Cases, exjugador i entrenador del club. L’entitat ha donat a conèixer el nou disseny en el marc de la Fira de Sant Isidre, en el decurs de la qual ha fet el lliurament del premi.
La nova identitat visual aposta per una línia moderna, minimalista i elegant sense renunciar a l’essència històrica del club. El nou escut presenta una forma més allargada i estilitzada, amb una tipografia renovada que, si bé recorda la tradicional, aporta un aire més contemporani i dinàmic.
Un dels canvis més destacats és la desaparició de les figures dels jugadors de l’escut històricper cedir total protagonisme al nom del club i a la pilota. Precisament, la pilota es converteix en l’element central del nou disseny: una línia abstracta travessa l’escut de banda a banda i genera una imatge moderna i en moviment. També es prescindeix de la varietat cromàtica anterior per reforçar els colors identitaris del club, el taronja i el negre.
Imatge del 50è aniversari
El nou disseny s’acompanya d’una variant específica del logotip per commemorar el 50è aniversari. Christian Bueno explica que parteix del mateix concepte visual però hi incorpora un element simbòlic destacat: dues línies integrades dibuixen un “50” abstracte. A més, el nom del club guanya pes i s’hi incorporen les dates del mig segle d’història de l’entitat: 1977-2027.
“Volia modernitzar la imatge del club sense perdre’n l’essència ni la identitat. He intentat combinar simplicitat, elegància i dinamisme per aconseguir un escut fàcilment reconeixible i que representi el que és el CB Solsona”, destaca l’autor de la proposta guanyadora.
La Junta destaca l’elevada participació a la convocatòria i el nivell de les propostes. En total, s’hi han presentat 17 dissenys, fet que ha convertit l’elecció final en una decisió especialment complicada. El disseny que s’ha acabat imposant ha estat premiat amb 350 euros. La presidenta del club, Montse Parera, agraeix «la implicació i la creativitat de totes les persones que han participat en el concurs i que han contribuït amb les seves idees a aquest procés de renovació i celebració de la història del CB Solsona».
La junta directiva també valora especialment que el disseny guanyador hagi sorgit de l’interior mateix de l’entitat, a través d’una persona que hi ha estat vinculada i compromesa des que era un infant, que hi ha jugat en totes les categories i que actualment entrena l’equip sènior masculí.
El nou logotip s’ha revelat en un espai especialment simbòlic per a l’entitat: al costat de l’estand de les emblemàtiques botifarres a la llosa, gestionat conjuntament pel Club Bàsquet Solsona i el Club Futbol Solsona, un dels punts tradicionals i més concorreguts de la fira. Aquesta presentació es considera el tret de sortida als actes de commemoració del 50è aniversari del Club Bàsquet Solsona.