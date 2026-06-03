El CB Solsona obre les inscripcions per als campus d’estiu per a infants i joves    

Els vespres de juliol el pavelló municipal d’esports de Solsona es tornarà a omplir de bàsquet amb una nova edició dels campus del CB Solsona. L’entitat ha obert les inscripcions en línia per al Minicampus i el Tecnicampus, dues activitats estivals de referència per als infants i joves aficionats a l’esport de la cistella.
El Minicampus, que enguany arriba a la seva vint-i-dosena edició, s’adreça a nens i nenes nascuts entre els anys 2015 i 2022. Com és habitual, combinarà l’aprenentatge dels fonaments bàsics del bàsquet amb jocs i activitats lúdiques, en una fórmula pensada tant per als jugadors i jugadores del club com per a aquells infants que vulguin tenir un primer contacte amb aquest esport.
Paral·lelament, es reedita el Tecnicampus després de la bona acollida que va tenir la seva estrena l’estiu passat. Aquesta proposta, destinada a joves nascuts entre els anys 2011 i 2014 i concebuda per a esportistes de qualsevol club, ofereix sessions específiques de tecnificació per aprofundir en els aspectes tècnics i tàctics del joc, perfeccionar moviments i ampliar recursos individuals. L’experiència de l’any passat, amb una dotzena de participants i un bon balanç tant dels joves com dels entrenadors, avala la continuïtat d’aquesta iniciativa.
Les activitats es desenvoluparan de dilluns a divendres del 6 al 31 de juliol entre les set i les nou del vespre al pavelló municipal d’esports. El preu del Minicampus és de 30 euros per setmana o 100 euros per a tot el campus, mentre que el Tecnicampus té un cost de 45 euros setmanals o 150 euros per al conjunt de l’activitat. També s'ofereixen descomptes per a germans i per a famílies nombroses i monoparentals.
Tots els participants que formalitzin la inscripció abans del 15 de juny rebran una samarreta. A més, gràcies a la col·laboració de diversos establiments de la ciutat, durant les quatre setmanes se sortejaran diferents obsequis i premis entre els inscrits. El Minicampus i el Tecnicampus tenen el suport de l'Ajuntament de Solsona, el Consell Comarcal del Solsonès i la Diputació de Lleida, així com la col·laboració de Cal Jhon, Cal Jaumet, Camps, Cine París, Cuinem per a tu-Molta Teca, Ofiset, Tàndem Solsona i Tres Punts.