22 de juliol de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix

La Port del Comte Skyrace: mig miler de corredors, un cim ple d'emoció i una estrena per recordar 

Esports

La primera edició de la Port del Comte Skyrace reuneix 500 participants i converteix la muntanya en una autèntica festa, amb prop de 250 persones animant al punt més alt del recorregut en una jornada que molts corredors van definir com a"de pell de gallina". 

  • Moment de la sortida -
  • Arribant al cim -
  • Tres corredores a la meta -
  • Un primer pla de la sortida -

ARA A PORTADA

Publicat el 22 de juliol de 2026 a les 17:16
Actualitzat el 22 de juliol de 2026 a les 17:19

La Port del Comte Skyrace va viure aquest diumenge una estrena espectacular. La primera edició de la prova va reunir 500 corredors entre les dues distàncies, la 21K i la 12K, en una jornada marcada per l'emoció, l'esport i una resposta extraordinària del públic.

Un dels moments més màgics del dia es va viure al punt més alt del recorregut. Prop de 250 persones van pujar fins al cim per animar els participants, convertint aquell tram en una autèntica festa de la muntanya. Els crits d'ànim, els aplaudiments i l'energia del públic van emocionar els corredors, molts dels quals, en arribar a meta, asseguraven que passar per aquell punt els havia posat la pell de gallina.

  • Arribant al cim

En l'àmbit esportiu, la 21K, la distància reina, va oferir un gran nivell competitiu. Miquel Corbera Rubio es va proclamar campió amb un temps de (2:02:07), seguit de Jan Margarit Solé (2:06:19) i Francesc Cabrero Bolós (2:07:08). En categoria femenina, la victòria va ser per a Gabriela Lasalle Gratacós, amb un temps de (2:33:50), per davant de Sara Roca Montalban (2:35:11) i Clara de Lanuza Vallès (2:39:28).

La 12K també va oferir una competició molt disputada. En categoria masculina, el triomf va ser per a Marc Masana Masana, amb un temps (d'1:10:19) , seguit de Jaume Guzmán Pujol (1:12:21) i Marc Malé Estany (1:12:29). En categoria femenina, la vencedora va ser Àmbar Tomàs Ojeda, que va completar el recorregut en (1:24:25), seguida d'Abril Altarriba Solà (1:28:59) i Alba Casasayas Clusellas (1:30:16).

  • Tres corredores a la meta

ZLa resposta dels corredors i del públic confirma que la Port del Comte Skyrace ha nascut amb força. L'excel·lent ambient viscut durant tota la jornada, especialment al cim i a la línia d'arribada, converteix aquesta primera edició en un punt de partida molt prometedor per a una prova que aspira a consolidar-se com una cita de referència dins del calendari de les curses de muntanya.

  • Un primer pla de la sortida

L'organització vol agrair la confiança dels 500 participants, la dedicació de tots els voluntaris, el suport dels patrocinadors i institucions, així com l'escalf de totes les persones que van omplir el recorregut d'ànims. La imatge de centenars d'aficionats convertint el cim del Port del Comte en un autèntic mur d'energia serà, sens dubte, una de les grans fotografies d'aquesta primera edició.

Escull Solsona com la teva font preferida de Google

Et pot interessar