La Port del Comte Skyrace: mig miler de corredors, un cim ple d'emoció i una estrena per recordar 

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Port del Comte Skyrace va viure aquest diumenge una estrena espectacular. La primera edició de la prova va reunir 500 corredors entre les dues distàncies, la 21K i la 12K, en una jornada marcada per l'emoció, l'esport i una resposta extraordinària del públic.
Un dels moments més
màgics del dia es va viure al punt més alt del recorregut. Prop de 250 persones van pujar fins al cim per animar els participants, convertint aquell tram en una autèntica festa de la muntanya. Els crits d'ànim, els aplaudiments i l'energia del públic van emocionar els corredors, molts dels quals, en arribar a meta, asseguraven que passar per aquell punt els havia posat la pell de gallina.
En l'àmbit esportiu, la 21K, la distància reina, va oferir un gran nivell competitiu.
Miquel Corbera Rubio es va proclamar campió amb un temps de (2:02:07), seguit de Jan Margarit Solé (2:06:19) i Francesc Cabrero Bolós (2:07:08). En categoria femenina, la victòria va ser per a Gabriela Lasalle Gratacós, amb un temps de (2:33:50), per davant de Sara Roca Montalban (2:35:11) i Clara de Lanuza Vallès (2:39:28).
La 12K també va oferir una competició molt disputada. En categoria masculina, el triomf va ser per a
Marc Masana Masana, amb un temps (d'1:10:19) , seguit de Jaume Guzmán Pujol (1:12:21) i Marc Malé Estany (1:12:29). En categoria femenina, la vencedora va ser Àmbar Tomàs Ojeda, que va completar el recorregut en (1:24:25), seguida d' Abril Altarriba Solà (1:28:59) i Alba Casasayas Clusellas (1:30:16).
Tres corredores a la meta
Roger Camprubí
ZLa resposta dels corredors i del públic confirma que la Port del Comte Skyrace ha nascut amb força. L'excel·lent ambient viscut durant tota la jornada, especialment al cim i a la línia d'arribada, converteix aquesta primera edició en un punt de partida molt prometedor per a
una prova que aspira a consolidar-se com una cita de referència dins del calendari de les curses de muntanya.
Un primer pla de la sortida
Skyrace
L'organització vol agrair la confiança dels 500 participants, la dedicació de tots els voluntaris, el suport dels patrocinadors i institucions, així com l'escalf de totes les persones que van omplir el recorregut d'ànims. La imatge de centenars d'aficionats convertint el cim del Port del Comte en un autèntic mur d'energia serà, sens dubte, una de les grans fotografies d'aquesta primera edició.