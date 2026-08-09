Canvi a la presidència de la Penya Barcelonista Solsona i comarca

La Penya Barcelonista Solsona i comarca ha experimentat un relleu al capdavant de la presidència en el marc de l’Assemblea Anual de Socis. Durant la trobada, "s'aprovaren per unanimitat TOTs els punts de l'ordre del dia, s'explicaren les diferents activitats realitzades, l'estat de comptes i l'elecció de la Nova Junta formada per: President: Gerard Vilanova, Secretari: Roger Serra, i Tresorer: Lluís Quesada. A més, s’incorporen altres noms que reforcen aquest nou equip gestor.
Composició de la nova junta directiva
La resta de Junta la formen: Albert Areste, Robert Tripiana, David Rodríguez, Aitor Colell, Sergi Montraveta, Jordi Balletbó, Jordi Sendarrubias, Ramon Malé, Cesar García i Xavier Viladrich.
Durant la reunió, es va posar en relleu l’aportació dels membres que cessen la seva activitat. "Es va Donar les Gràcies a Jordi Sendarrubias pel treball fet durant TOTs aquests anys com a President, així com al Pep Bonvehi que deixa la Junta després d'anys de formar-ne part."
Nous agraïments als membres sortints
La nova junta va compartir una novetat de cara a la temporada següent: "la nova Junta va anunciar que a partir d'aquesta Temporada la seu de la Penya passarà a ser el Bar Castell." i En acabar l’acte, es va transmetre una comunicació als socis: "Volem donar les gràcies als Penyistes que van venir a l'Assemblea."